「もう言い逃れできない」「卒業証書はニセモノ」と静岡県警は断定　田久保前市長は起訴か…“68単位”発覚で支持者離反、現市長は1億円請求へ

学歴詐称疑惑の追及を逃れるため“卒業証書”と称するものをチラ見せして「19.2秒見せました」と言ったり、果ては市議会まで解散したりと静岡県伊東市の市政を大混乱させた田久保眞紀前市長。

〈画像〉黒髪ストレート、白いTシャツをデニムにイン、大学生時代の田久保前市長の秘蔵写真、落選後の“イメージがかわった”と評判の写真も

市長職を失い、出直し市長選でも落選するとすぐに捜査の網が迫り、静岡県警は前市長がニセの卒業証書で学歴を偽ったと判断し送検。検察が起訴する公算が高くなった。コアな支持者も離れ、市からは１億円ともいわれる賠償金の支払いを求められる可能性もある。

地検は起訴へまっしぐらか

「田久保信者と呼ばれた支持者の大半は彼女から離れていると思いますよ。現にわれわれ現役の市議に田久保信者だった方が相談にきていますからね。彼女の話題は本当に聞かなくなりましたね」

“田久保劇場”とまで呼ばれた騒ぎが昨年続いた伊東市も最近は雰囲気が様変わりしたと話すのは、前市長による市議会解散で一時は職を失いながらも出直し市議選で返り咲いたＡ市議だ。

「話題にはされなくなっても本人はあまり人目につきたくないのか、以前乗っていた赤い車には乗らず、軽トラックで移動しているようです。警察へ事情聴取で出頭した時も軽トラで行ったみたいですよ」（Ａ市議）

昨年５月に市長に当選し、６月には議会で疑惑が浮上した田久保前市長。12月の出直し市長選で落選するまでに6つの容疑、8事件で刑事告発がされていた。捜査がどう進んだのか、地元記者が話す。

「最初に告発されたのは市長選で『東洋大学卒業』と学歴を偽ったという公職選挙法違反容疑です。しかし今回、静岡県警は2月中旬に田久保氏の自宅を家宅捜索した上で、市議会が設けた地方自治法100条に基づく調査特別委員会（百条委）で虚偽の陳述をしたり正当な理由なく証拠の提出を拒んだりしたという地方自治法違反で書類送検しました。

さらに3月25日には卒業証書を偽造し他⼈に⽰したという有印私⽂書偽造・同⾏使の疑いで追送検されていたと地元メディアが報じました。県警は起訴を求める厳重処分の意⾒を地検に伝えたとも報じられ、地検が起訴する可能性は高いとみられています」（市政関係者）

虚偽陳述は罰が重く、3か月以上5年以下の拘禁刑

疑惑勃発後、市議会が設けた百条委は田久保氏が周囲に見せて回った卒業証書とされるものの提出や委員会への出頭を要求。田久保氏は証拠の提出を拒み出頭も一度は拒否したが、結局８月に委員会で尋問を受けている。

その場で田久保氏は「（疑惑が持ち上がった後の6月28日に）初めて私は（大学）除籍である、つまりは卒業していないという事実を知った」と陳述。

さらに疑惑が持ち上がった直後、市議会の正副議長に卒業したと主張しながら卒業証書とされるものをチラ見せしたと言われたことに「チラ見せといった事実はありません、約19.2秒ほど見ていただいた」とも主張している。

だが市関係者は「百条委は東洋大学から田久保氏の成績資料の提出を受けています。その内容は『こんなに成績が悪いのに卒業できたと思えるわけがない』と判断するほどひどいものでした」と証言。

また「19.2秒」も、見せられた正副議長が残していた録音記録から、卒業証書を見せろというやり取り全体の時間だったと百条委は判断した。

「この２つの虚偽陳述をしたことや一部の証言拒否、それに出頭を一度拒んだことと卒業証書と称する証拠の提出を拒んだことが地自法100条違反に当たるとして市議会が告発しました。

数ある告発の中でも市議会という一番カタいところの訴えだけに捜査着手のハードルが低く、県警と地検はこの捜査を優先したようです。起訴されて有罪になれば虚偽陳述は罰が重く、3か月以上5年以下の拘禁刑と定められています」（地元記者）

田久保氏はこれまで、疑惑が出た後に大学で除籍されていたことを確認するまでは「卒業したと思っていた」との趣旨の説明をし、警察の事情聴取でも学歴詐称にまつわる犯罪は「成⽴を否認する」と主張してきた。

だが、百条委に伝えられた在学中の“成績”が、その言い分は通らないことを立証できると地検は判断したもようだ。

「地元メディアが、当時卒業に必要な132単位のうち田久保氏は68単位しかとっていなかったと2月下旬に報じました。卒業したと勘違いできるはずがありません」（市議）

68単位報道…「あれはないわ」

そしてこの報道は、強制捜査を受けてもなお田久保氏を信じていた支持者らが一斉に離れていくきっかけになったと元支持者は話す。

「私も含めてですが、田久保さんが『大学を卒業していたと思っていた』というのをみんな…信じていたんです。もちろん100％信じているというよりは『そういう思い違いもありえる』という風に思って応援していた人たちが多かったんです。

ですが、大学の単位はほとんど取れていなかったって報道があったでしょう？ あれでこれまで支持していた人たちも『あれはないわ』って言って離れていきました」（元支持者のＢさん）

Ｂさんによると、2月中旬に家宅捜索がニュースで報じられたころまでは田久保氏にSNSで連絡をすると返信が返って来ていたが、「68単位」が報じられた後は連絡がつかなくなった。SNSでも饒舌だった田久保氏は2月中旬からはポストをしていない。

「私はしていませんが怒って電話した人もいたと思いますよ。さすがに本人も支持者だった人たちとは顔を合わせづらいから、目立たないように家にもいないでSNSもあげないんじゃないですか。田久保さんの後継者みたいな人はいません」（Ｂさん）

田久保氏は騒動の核心にあった卒業証書とされるものについて、東京の弁護士事務所の金庫で保管し「押収拒絶権」があるとして県警の提出要請を拒否。２月中旬の家宅捜索でも県警は押収できなかったとみられる。

「現物がなければ真偽は判断できないはず」と考えたフシもあるが、卒業していない人物が持ち歩いた紙が卒業証書であるはずもなく、県警は現物を入手できていなくても「偽造」と判断し、追送検したとみられる。

出直し市長選に落選した直後の昨年12月15日、田久保氏の自宅前で集英社オンライン記者が学歴詐称疑惑を改めてどう考えるのかたずねると「いや、詐称はしてないですよ。時系列にわかった順にご説明をしてますけど、まあやっぱり詐称してるとか嘘つきとかっていうのがちょっと先⾏しちゃったんでね」と反論していた。

だがこの言い分に捜査当局は取り合わなかったようだ。

後任市長となった杉本憲也市長は、田久保氏が有罪になれば、田久保劇場の中で行なわれた出直し市議選と市長選の費用計１億円を、賠償を求める意向だ。しなくてもよかったと思える“卒業偽装”が、とんでもなく重い代償をもたらすことになりそうだ。

※「集英社オンライン」では、今回の記事についての情報を募集しています。下記のメールアドレスかX（旧Twitter）まで情報をお寄せください。



メールアドレス：

shueisha.online.news@gmail.com



X（旧Twitter）

@shuon_news

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班