本木雅弘の次男が16歳に 顔出し近影ショットが話題「イケメン」「遺伝子強すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/27】俳優の本木雅弘の長男でモデルのUTA（内田雅樂）が3月25日、自身のInstagramを更新。16歳の誕生日を迎えた弟・玄兎（げんと）さんの姿を公開した。
【写真】本木雅弘の16歳次男「遺伝子強すぎる」“イケメン”と話題の近影ショット
UTAは「今日は玄兎の誕生日、16歳ということニットをプレゼント。思った以上に気に入ってくれて、早速着てくれて兄は嬉しいですな笑」「時が去るのは早いですね、、2枚目はアイスを食べるプチ玄兎笑おめでとう『祝』」（※いずれのコメントも原文ママ）と玄兎さんの16歳の誕生日を祝福。カメラから視線を外してはにかむ現在の玄兎さんの姿と、幼い頃の玄兎さんがアイスクリームを食べてにっこり笑っている姿を公開している。
この投稿には「イケメンくん」「遺伝子強すぎる」「樹木希林さんにも内田裕也さんにも似てる」「オーラある」「成長は早いですね」「優しそうな雰囲気」などといった反響が寄せられている。
本木と女優の内田也哉子は1995年に結婚。1997年に長男・UTA、1999年に長女・伽羅、2010年3月に次男・玄兎さんが誕生している。3きょうだいの祖父母は、2018年に亡くなった女優の樹木希林さん、2019年に亡くなったロック歌手で俳優の内田裕也さんとなっている。（modelpress編集部）
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◆本木雅弘の次男、16歳誕生日迎える
UTAは「今日は玄兎の誕生日、16歳ということニットをプレゼント。思った以上に気に入ってくれて、早速着てくれて兄は嬉しいですな笑」「時が去るのは早いですね、、2枚目はアイスを食べるプチ玄兎笑おめでとう『祝』」（※いずれのコメントも原文ママ）と玄兎さんの16歳の誕生日を祝福。カメラから視線を外してはにかむ現在の玄兎さんの姿と、幼い頃の玄兎さんがアイスクリームを食べてにっこり笑っている姿を公開している。
◆UTAの投稿が話題
この投稿には「イケメンくん」「遺伝子強すぎる」「樹木希林さんにも内田裕也さんにも似てる」「オーラある」「成長は早いですね」「優しそうな雰囲気」などといった反響が寄せられている。
本木と女優の内田也哉子は1995年に結婚。1997年に長男・UTA、1999年に長女・伽羅、2010年3月に次男・玄兎さんが誕生している。3きょうだいの祖父母は、2018年に亡くなった女優の樹木希林さん、2019年に亡くなったロック歌手で俳優の内田裕也さんとなっている。（modelpress編集部）
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