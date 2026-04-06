6日午前10時ごろ、都営バス東京・江戸川区の停留所で停車していたところ、運転手が意識を失ったためバスが動き出し、ガードレールに接触する事故がありました。バスには乗客23人が乗っていましたが、けがをした人はいませんでした。東京都交通局によりますと、事故があったのは江戸川区江戸川4丁目の今井停留所で、6日午前10時ごろ、葛西駅前発・新小岩駅前行きの都営バスが停車していたところ、50代の男性運転手が意識を失いまし