日々暖かくなり、汗ばむ日も出てくるこれからの季節。次を見越して買い物をするなら、接触冷感素材のアイテムが要チェックかも。【ハニーズ】が展開する大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の接触冷感パンツは、きちんと感があって上品見えするうえ、40・50代がオンオフ使いやすいきれいなシルエットが魅力です。機能性も備えたパンツを、ぜひチェックしてみて。 クロップド丈で軽やかに決まるきれいめパ