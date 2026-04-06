【ワシントン＝池田慶太】対イラン軍事作戦に参加し、イランに撃墜された米軍Ｆ１５戦闘機の乗員の救出劇について、米主要メディアの報道で内幕が明らかになってきた。イラン側が懸賞金をかけて乗員の行方を捜す中、１００人超の米特殊部隊、数十機の航空機に加え、米中央情報局（ＣＩＡ）も絡む大規模な作戦が展開された。Ｆ１５は３日にイラン南西部で墜落した。肩に担いで発射する携行式ミサイルが直撃した。パイロット１人