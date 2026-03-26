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海外不動産投資家の宮脇さき氏が警鐘「リターンの高い投資」とは？日本人が知らない大腸がん検査の重要性

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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【高リスク】罹患率はアメリカの1.35倍！日本人が抱えるヤバい実態を暴露します！」と題した動画で、投資家や経営者にとって「自分の体が資本」であるという視点から、人生における最大のリスク管理として大腸がん検査の重要性を解説した。



宮脇氏はまず、日本における大腸がんの深刻な実態をデータと共に示す。年間罹患者数は約15万人、死亡者数は約5万3000人にのぼり、これは女性のがん死亡原因の第1位、男性では第2位を占めるという。さらに、日本人はアメリカの1.35倍、中国の1.8倍も大腸がんになりやすい民族であるというデータを提示し、警鐘を鳴らした。



大腸がんの最も恐ろしい点は、自覚症状がほとんどないことだと宮脇氏は指摘する。症状が現れた頃にはすでに進行しているケースが多く、ステージが進むごとに5年生存率は劇的に低下。ステージ1では94.5%だが、ステージ4（進行がん）になると18.7%まで下がり、「つまり10人に8人以上が5年以内に亡くなる」という厳しい現実を突きつけた。



しかし、宮脇氏は大腸がんが「予防できるがん」でもあると強調する。がんの多くは良性のポリープから発生し、がん化するまでに10年から15年という猶予期間がある。この間に内視鏡検査でポリープを発見・切除すれば、がんを未然に防ぐことが可能だ。検査費用は、簡易的な便潜血検査であれば無料から500円程度、内視鏡検査でも自費で3～4万円程度であり、これを怠った場合にかかる数百万単位の治療費や失われる時間・体力を考慮すれば、「人生の中でもリターンの高い投資的な価値になる」と投資家ならではの視点で解説した。



また、「若いから大丈夫」という思い込みは危険だとし、世界的に50歳未満の早期発症型大腸がんが急増している「若年化」の傾向にも言及。自覚症状がないために検査を受けない人が多い日本の現状を憂い、最後に「症状がないうちから定期的に検査を受けることが、自身と家族の未来を守るための最大のリスク管理である」と動画を締めくくった。