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「内見ゴリラの珍賃貸」が「【新居大公開】激安ボロ古民家（300坪）を買いました。」を公開した。不動産会社代表である出演者が北九州市でキャッシュ購入した、広大な敷地に建つ築古物件の全貌を紹介し、ボロ戸建て投資やDIYにおける物件選びの重要な視点を提示している。



動画は、不動産決済のために作業着姿で銀行を訪れるシーンから始まる。無事に契約を終えた出演者は、約920平米の敷地に築70年から90年ほどの古民家が3棟建つ物件をドローン映像を交えて公開。「景色、雰囲気がめっちゃプライスレス」と語り、小倉駅から車で約10分というアクセスの良さと、高台から都市部を一望できる抜け感のある眺望が最大の購入ポイントになったと明かした。



ルームツアーでは、前オーナーが手入れした比較的綺麗な部屋から、ツタが室内を覆い尽くす部屋までを順番に巡っていく。急な階段を登った先にあるメゾネット風の部屋では床が大きく傾き、母屋では床板が腐り落ちて天井が崩落している。さらに、自然と一体化したアートのような空間や、限界を迎えた古い浴槽など、過酷な現状をカメラが克明に映し出す。



出演者は凄惨な状況を前に「やりがいがある」と笑顔を見せ、土砂災害に強いとされる切土で造成された敷地の安全性にも言及しつつ、物件の秘めたポテンシャルを高く評価する。独自の視点として、この物件が過去に月20万円以上の家賃収入を生み出していたことに触れ、優良投資物件としての可能性を指摘する。賃貸として貸し出すか、全体を広く使うかといった複数の活用法を模索。修繕の難易度が高いことは認めつつも、「自分の手で何か作ってみることはすごい価値のある大事なことになる」と、自らDIYを手がける意義を力説した。



建物の現状の凄惨さにとらわれず、立地や眺望といった後から変えられない価値を見極める姿勢は、これから不動産投資や物件探しに挑む読者にとって大きなヒントとなるはずだ。

プロの力も借りつつ、廃墟同然の古民家群がどのように生まれ変わっていくのか、次なる展開への期待が高まる内容となっている。