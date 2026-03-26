肉・魚・野菜をバランス良く楽しめる！ほっともっと『新・幕の内弁当』
株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年2月末現在、2,426店舗展開している。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信している。(#ほっともっと) 今回「ほっともっと」では、定番人気の『幕の内弁当』をリニューアルし、『新・幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ)』、『新・幕の内弁当(牛焼肉)』の2種を4月1日(水)より新発売する。
■バラエティ豊かなおかずが楽しめる！『幕の内弁当』がリニューアル
様々なおかずを一度に味わえる満足感はそのままに、『幕の内弁当』をリニューアルする。メインのおかずは、ふわふわの“豆腐ハンバーグ”とスタミナ満点の“牛焼肉”の2種から選択できる。
さらに、から揚やさばの塩焼き、ちくわ天といった人気の定番おかずや、だし巻玉子、野菜煮物、小松菜と油揚げの和え物、かつおたくあんなどを贅沢に詰め合わせた。肉・魚・野菜をバランス良く楽しめる、彩り豊かな幕の内弁当だ。多彩なシーンで愛される新しい定番の味を楽しめる。
■商品概要
・発売商品
おかずがリニューアル！ 新・幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ) 690円〜
おかずがリニューアル！ 新・幕の内弁当(牛焼肉) 690円〜
※地域・店舗によって価格が異なる
※価格はすべて税込
※一部店舗では商品内容が異なる場合がある
・発売日
2026年4月1日(水)
・発売店舗
全国の「ほっともっと」2,426店舗(2月末現在)
■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！
「ほっともっと」のネット注文では、6日先までの注文や、オードブル、パーティメニューの予約が可能だ。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中。
・ネット注文サイト
URL：https://www.hottomotto.com/netorder/
■ほっともっと公式サイト
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■商品概要
・発売商品
おかずがリニューアル！ 新・幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ) 690円〜
おかずがリニューアル！ 新・幕の内弁当(牛焼肉) 690円〜
※地域・店舗によって価格が異なる
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※一部店舗では商品内容が異なる場合がある
・発売日
2026年4月1日(水)
・発売店舗
全国の「ほっともっと」2,426店舗(2月末現在)
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