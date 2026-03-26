レスポートサック超軽量シリーズ「Essential Collection」2026年春の新色「セルリアンフロスト」が登場！

レスポートサック ジャパンは3月18日、2026年Springコレクションを発売しました。

■デビュー時に展開していたポーチアイテムが期間限定で復活

ニューヨーク発のバッグブランド「LeSportsac（レスポートサック）」の超軽量シリーズ「Essential（エッセンシャル）」は2026年、コレクションデビューから10周年を迎えます。

「Essential Collection」は衣料品にも使われる軽量素材マイクロリップストップナイロンと、耐久性に優れたオリジナルのアルミパーツを採用し、軽量性とポータビリティを追求した人気シリーズです。

周年イヤーの2026年は、年間を通して様々な企画を展開予定。今回、2026年Springコレクションが発売スタートします。

今シーズンは新色「セルリアンフロスト」が登場。さらに、コレクションデビュー当初に展開していたポーチアイテムが、「Limited 10thポーチシリーズ」として期間限定で復活。過去販売した人気カラーの素材を集めたスペシャルなデザインで登場します。

■〈Essential’s Point〉

軽さを設計する、アルミパーツ

独自開発のアルミパーツを採用。軽量で、輝きを抑えた光のニュアンスが上質感を引き立てます。

日本製マイクロリップストップナイロン生地

石川県で織り、福井県で染色・コーティングした日本製高品質ナイロン。軽さとハリ、上品な光沢感を両立しています。

柔らかく、しなやかなウェビング

体に柔らかくフィットするウェビング。移動の多い日も荷物の重さからのストレスを軽減します。

■〈2026Spring ニューカラー〉

周年イヤーのスタートとなる2026Springの新色として、マンハッタンに差し込む朝の光から連想した「セルリアンフロスト」が登場。N.Y.らしい春の始まりをイメージした爽やかなブルーです。

SMALL UPTOWN SATCHEL H19×W23×D13cm 19,800円

上：METRO CONVERTIBLE H20×W28×D12cm 27,500円

下：ESSENTIAL BELT BAG H15×W20×D7cm 14,300円

◇〈スタイルラインナップ一例〉

CR URBAN BACKPACK H42×W30×D16cm 29,700円

GYM TOTE BAG H36×W42×D16cm 29,700円

■〈Limited 10thポーチシリーズ〉

コレクションデビュー当初に展開していたポーチアイテムが、「Limited 10thポーチシリーズ」として期間限定で復活。過去販売した人気カラーの素材を集めたスペシャルなデザインで登場します。

10TH ESSENTIAL 3 ZIP POUCH H12×W18cm 各6,600円

10TH ESSENTIAL RECTANGULAR COSMETIC H9×W17×D5cm 各6,600円

10TH ESSENTIAL SQ COSMETIC H10×W11×D4cm 各5,500円

■【コレクション概要】

コレクション名：Essential Collection

特集ページ：https://shop.lesportsac.co.jp/Page/Topic/special_essential/

発売日：2026年3月18日

展開店舗：全国レスポートサック店舗、レスポートサック公式オンラインストア、各オンラインストア

◇LeSportsacについて

N.Y.発のライフスタイルバッグブランド。創業者のシフター夫妻はセーリングに美学を見出し、リップストップナイロン製のバッグが生まれました。以来「形は機能に従う」という哲学に基づき、軽さと機能性が融合したバッグやポーチは世界中で支持されています。

（エボル）