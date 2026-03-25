＜春の群馬いちご食べ尽くし＆絶景体験大満喫バスツアー！＞

ご当地ブランド豚のしゃぶしゃぶや今が旬のいちご狩り、

話題の観光スポットを巡る、超お得な日帰りバスツアー！

【出演者】

小田井涼平

EXILE MAKIDAI

福田麻貴（3時のヒロイン）

かなで（3時のヒロイン）

【今回体験したバスツアー】

＜オリオンツアー＞

[群馬]トコトン食べる群馬グルメ！福豚しゃぶしゃぶランチ＆

いちご狩り食べ放題＆ぐんまフラワーパークプラス＆歴史ある

レトロな町並み♪桐生まち歩き♪

[料金]

13,980円〜（中学生以上）、13,480円〜（３歳〜小学生）

【訪れた場所】

●ファームクラブ中里農場（群馬県高崎市）

営業時間／9:00〜16:00

・いちご狩り（最大６品種３０分食べ放題）

※時期によって品種の数は異なります。

通常（大人・中学生以上）2,500円（時間無制限）

※料金はバスツアーに含まれます

●林牧場 福豚の里 とんとん広場（群馬県前橋市）

営業時間／11:00〜15:00（L.O14:00）

・福豚のしゃぶしゃぶ（一人前） 2,250円※2人前から注文可能

・福豚のポークステーキセット 1,900円

・厚切りとろかつセット 2,450円

・ソーセージグリル（M） 1,400円

●ぐんまフラワーパークプラス（群馬県前橋市）

営業時間／9:00〜17:00

定休日／火曜

[入園料]

３月：大人900円 小人（小中学生）300円

４月１日〜４月２９日：大人1,200円 小人（小中学生）400円

※時期により入園料が異なりますので施設公式HPにてご確認ください

・ローズソフトクリーム 600円

・ローズメリッサティー 750円

●道の駅ららん藤岡（群馬県藤岡市）

[ガトーフェスタ ハラダ]

営業時間／売店 9:30〜19:00

カフェ 11:00〜17:30

・グーテ・デ・ロワ（２６枚） 1,296円

・グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコレート（10枚） 1,296円

・グーテ・デ・ロワ トリプルベリー（５枚） 1,512円

・ソフトクリーム・デ・ロワ ミルク 550円

・グーテ・デ・レーヌ キャラメルショコラ（３枚） 810円

[虎屋本店]

営業時間／10:00〜18:00

・いちごクリームどら焼き 486円

・鬼サブレ（５枚入） 864円

[景気屋笑売ウェイブ]

営業時間／10:00〜17:30

定休日／水曜

・王様のシュークリーム 380円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

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＜ド堅実ショッピング＞

激安穴場スポットでまとめ買いの実態を調査

絶対買うべき商品を北斗晶と小倉優子が厳しくチェック！

今回は松本明子も参戦！

【出演者】

小倉優子

北斗 晶

松本明子

【今回訪れた場所】

メガセンタートライアル 八千代店（千葉県八千代市）

営業時間／24時間営業

【今回紹介した商品】

・TRIAL農園バナナ 159円

・ごろごろトンテキ 100g 95円

・豚肩肉こま切れ 100g 91円

・海老のガーリックバターライスの素 645円

・牡蠣のアヒージョ 753円

・だし仕込み匠の銀鮭切り身 100g 257円

・三元豚のロースかつ丼 299円

・白いたっぷり玉子サンド 199円

※一部店舗ではお取り扱いがない場合があります

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。

詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。

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＜国民意識調査ビンゴ＞

アンケートの結果は･･･

「名前がアルファベットの有名人といえば」

１位 DAIGO

２位 MEGUMI

３位 GACKT

４位 YOU

５位 YOSHIKI

６位 aiko

７位 IMALU

８位 IKKO

９位 MISIA

