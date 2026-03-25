３月２５日（水）のヒルナンデス！★春の群馬イチゴ食べつくし！絶景大満喫日帰りバスツアー★ド堅実ショッピング★国民意識調査ビンゴ
＜春の群馬いちご食べ尽くし＆絶景体験大満喫バスツアー！＞
ご当地ブランド豚のしゃぶしゃぶや今が旬のいちご狩り、
話題の観光スポットを巡る、超お得な日帰りバスツアー！
【出演者】
小田井涼平
EXILE MAKIDAI
福田麻貴（3時のヒロイン）
かなで（3時のヒロイン）
【今回体験したバスツアー】
＜オリオンツアー＞
[群馬]トコトン食べる群馬グルメ！福豚しゃぶしゃぶランチ＆
いちご狩り食べ放題＆ぐんまフラワーパークプラス＆歴史ある
レトロな町並み♪桐生まち歩き♪
[料金]
13,980円〜（中学生以上）、13,480円〜（３歳〜小学生）
【訪れた場所】
●ファームクラブ中里農場（群馬県高崎市）
営業時間／9:00〜16:00
・いちご狩り（最大６品種３０分食べ放題）
※時期によって品種の数は異なります。
通常（大人・中学生以上）2,500円（時間無制限）
※料金はバスツアーに含まれます
●林牧場 福豚の里 とんとん広場（群馬県前橋市）
営業時間／11:00〜15:00（L.O14:00）
・福豚のしゃぶしゃぶ（一人前） 2,250円※2人前から注文可能
・福豚のポークステーキセット 1,900円
・厚切りとろかつセット 2,450円
・ソーセージグリル（M） 1,400円
●ぐんまフラワーパークプラス（群馬県前橋市）
営業時間／9:00〜17:00
定休日／火曜
[入園料]
３月：大人900円 小人（小中学生）300円
４月１日〜４月２９日：大人1,200円 小人（小中学生）400円
※時期により入園料が異なりますので施設公式HPにてご確認ください
・ローズソフトクリーム 600円
・ローズメリッサティー 750円
●道の駅ららん藤岡（群馬県藤岡市）
[ガトーフェスタ ハラダ]
営業時間／売店 9:30〜19:00
カフェ 11:00〜17:30
・グーテ・デ・ロワ（２６枚） 1,296円
・グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコレート（10枚） 1,296円
・グーテ・デ・ロワ トリプルベリー（５枚） 1,512円
・ソフトクリーム・デ・ロワ ミルク 550円
・グーテ・デ・レーヌ キャラメルショコラ（３枚） 810円
[虎屋本店]
営業時間／10:00〜18:00
・いちごクリームどら焼き 486円
・鬼サブレ（５枚入） 864円
[景気屋笑売ウェイブ]
営業時間／10:00〜17:30
定休日／水曜
・王様のシュークリーム 380円
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。
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＜ド堅実ショッピング＞
激安穴場スポットでまとめ買いの実態を調査
絶対買うべき商品を北斗晶と小倉優子が厳しくチェック！
今回は松本明子も参戦！
【出演者】
小倉優子
北斗 晶
松本明子
【今回訪れた場所】
メガセンタートライアル 八千代店（千葉県八千代市）
営業時間／24時間営業
【今回紹介した商品】
・TRIAL農園バナナ 159円
・ごろごろトンテキ 100g 95円
・豚肩肉こま切れ 100g 91円
・海老のガーリックバターライスの素 645円
・牡蠣のアヒージョ 753円
・だし仕込み匠の銀鮭切り身 100g 257円
・三元豚のロースかつ丼 299円
・白いたっぷり玉子サンド 199円
※一部店舗ではお取り扱いがない場合があります
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。
詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。
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＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･
「名前がアルファベットの有名人といえば」
１位 DAIGO
２位 MEGUMI
３位 GACKT
４位 YOU
５位 YOSHIKI
６位 aiko
７位 IMALU
８位 IKKO
９位 MISIA