小林幸子、リスペクトする“大物歌手”から贈られた豪華ギフトを披露「姉さん、素敵な贈り物ありがとうございました」
歌手の小林幸子（72）が、25日までに自身のインスタグラムを更新。「歌手としても人としても、リスペクトしてる」という、先輩の“大物歌手”からの贈り物を紹介した。
【写真】「姉さん、素敵な贈り物ありがとうございました」由紀さおりからの“豪華ギフト”
小林が「姉さん」と慕っているのは、歌手の由紀さおり（79）。
投稿では「先日、私が歌手としても人としても、リスペクトしてる由紀の姉さんが、凄いお豆腐を贈ってくれました ろくろ極吟豆腐 ちょっと敷居の高いお豆腐!!!!」と話し、のし紙付きのギフトを写真で披露。
「食べるとさすがのお味 大豆の甘さとほろ苦さが絶妙な、これぞ大人のお豆腐」と“食レポ”し、「姉さん、素敵な贈り物ありがとうございました」と感謝のメッセージを記していた。
コメント欄には「とっても素敵ですね!!」「幸子さん、素敵なお豆腐の贈り物いただけて良かったですね」「さっちゃんも、由紀さんも大好き」などの声が寄せられている。
【写真】「姉さん、素敵な贈り物ありがとうございました」由紀さおりからの“豪華ギフト”
小林が「姉さん」と慕っているのは、歌手の由紀さおり（79）。
投稿では「先日、私が歌手としても人としても、リスペクトしてる由紀の姉さんが、凄いお豆腐を贈ってくれました ろくろ極吟豆腐 ちょっと敷居の高いお豆腐!!!!」と話し、のし紙付きのギフトを写真で披露。
「食べるとさすがのお味 大豆の甘さとほろ苦さが絶妙な、これぞ大人のお豆腐」と“食レポ”し、「姉さん、素敵な贈り物ありがとうございました」と感謝のメッセージを記していた。
コメント欄には「とっても素敵ですね!!」「幸子さん、素敵なお豆腐の贈り物いただけて良かったですね」「さっちゃんも、由紀さんも大好き」などの声が寄せられている。