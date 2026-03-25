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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【3分半】30日で腹筋を割って全身燃える！鬼の腹筋＆プランクトレーニング」と題した動画を公開しました。この動画では、約3分半という短時間で腹筋と体幹を集中的に鍛える8種類のエクササイズを紹介しています。



トレーニングは、仰向けで足を上下に動かす「フラッターキックス」から始まります。のが氏によると、この動きでは腰が反らないよう、常にお腹を引き込んだ状態を保つことがポイントです。続いて、足を伸ばしたままキープする「レッグホールド」や、膝を胸に引きつける「ニートゥーチェスト」など、腹筋下部へアプローチする種目が続きます。



中盤では、プランクの姿勢から行うエクササイズに移行。「マウンテンクライマー」と膝つきの「プッシュアップ」を組み合わせた動きや、ハイプランクの姿勢から対角線の膝にタッチする動きなど、体幹の安定性を高めながら全身を鍛えるプログラムが組まれています。最後の種目は、仰向けの状態で両足をゆっくりと上下させる「ハンギング・レッグレイズ」。腹直筋と下腹部をターゲットに、最後まで負荷をかけていきます。



短時間ながらも効果的に腹筋全体を鍛えることができるこのトレーニング。日々のスキマ時間を利用して、引き締まった理想の身体を目指してみてはいかがでしょうか。