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デーブ・スペクター氏が語る日本芸能史上最大の事件「毎日やった」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • デーブ・スペクター氏が3日の番組で、「日本芸能史上最大の事件」を語った
  • 浅香光代さんと野村沙知代さんの論争を挙げ、あれを越えるものはないと告白
  • 「2年間、やったんだよ。毎日。完全に2年間」と当時を振り返った
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