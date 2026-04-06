ホンダ「新型インテグラ」日本導入で再注目！2026年の春、日本のクルマ好きに衝撃的なニュースが飛び込みました。ホンダが北米などを中心に展開する高級ブランド「アキュラ」のスポーティモデルを担う「インテグラ」を、ついに日本市場へ導入すると発表したのです。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「超スポーティ・セダン」です！（47枚）長らく海外専売だったアキュラ車が正規販売されるという歴史的な出来事に大きな