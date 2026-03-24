『ちいかわコグトレドリル』刊行　楽しく学べる認知トレーニング本が登場

『ちいかわコグトレドリル』（講談社）が2026年3月18日（水）に発売された。

【写真】ちいかわたちと一緒に『コグトレ』に挑戦！"

本書は「ちいかわドリルシリーズ」の新作であり『コグトレ』で楽しく認知機能をトレーニングできる書籍。『コグトレ』とは、認知機能に着目した包括的支援プログラムであり「数える」「写す」「覚える」「見つける」「想像する」という5つの力を鍛えながら「学習の土台」となる認知機能を養うトレーニング。

本書はこどもが楽しんで『コグトレ』に取り組めるよう、児童精神科医・医学博士の宮口幸治が考案した『コグトレ』を「ちいかわ」にアレンジした問題を多数収録。1日5分から、点つなぎやパズルをするようなゲーム感覚で、学習に取り組むために必要な土台の力を鍛えることができる。

宮口幸治は少年院にて認知機能が弱い少年が大勢いる実態を知り、子どもたちの認知機能を強化させるトレーニング「コグトレ」を考案。2020年より、困っている子どもたちの支援を教育・医療・心理・福祉の観点で行う「日本COG-TR学会」を主宰し、 全国で学校教員や福祉施設支援員らに向けて、研修を行っている。主な著書に『ケーキの切れない非行少年たち』(新潮社）、『医者が考案したコグトレ・パズル』（SBクリエイティブ）、『コグトレ みる・ きく・想像するための認知機能強化トレーニング』（三輪書店）など多数。

また『ちいかわコグトレドリル』は「春のちいかわドリルフェア」の対象書籍。対象ドリルを1冊ご購入ごとに、ちいかわの特製B5下敷きが1枚プレゼントされる（※対象書店限定で順次実施し、特典がなくなり次第終了）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）