タレントの指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE」の瀧脇笙古（24）と山本杏奈（28）が、CS放送フジテレビONE「プロ野球ニュース2026」（後11・00）の新MCに就任する。

今年4月で地上波での番組誕生から50周年、CS放送開始から25周年を迎えるフジテレビ・プロ野球ニュース。これからの木曜日は、アイドル界きっての野球通である、瀧脇と山本のが隔週でMCを担当する。昭和・平成・令和を代表する総勢23名のレジェンド解説者と共に、木曜夜の顔として節目のシーズンを迎える番組を盛り上げていく。

神奈川県出身の横浜DeNAベイスターズファンである瀧脇は「横浜生まれ。父が野球部出身、兄も少年野球をやっていたので物心ついたときには野球を楽しんでいました。自分はキッズ・チアをやっていたので、横浜スタジアムで小さいころから踊っていました」と野球はなじみ深い様子。「50周年という歴史ある番組なので今は、とても緊張しています。自分が好きな野球のことをもっと知ることができると思うので、野球用語等もどんどん勉強して、あまり野球に詳しくない人にも興味を持ってもらえるように一緒に勉強しながら野球の楽しさを伝えていきたいと思っています」と意気込んだ。

広島県出身で、生粋の広島東洋カープファンである山本は「広島県民はカープを好きな方が多いですし、小さいときに見たいテレビがあっても大体野球がついていました。高校生の頃から友達と球場に観戦に行ったり、父と観戦に行ったりして楽しんでいます。ダンスを習っていたのでマツダスタジアムで踊った経験もあります」と明かし「笙古（瀧脇笙古）と一緒にMCができることが何よりうれしいです。歴史のある番組なのでプレッシャーもありますが、番組50周年の節目に、MCをさせていただけることは大変光栄に思っています。野球の楽しさを知らない人にも少しでも伝えられるように頑張ります」と張り切った。