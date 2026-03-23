「オープン戦、エンゼルス−ドジャース」（２２日、アナハイム）

ドジャースのタナー・スコット投手が１０点リードの六回から２番手で登板。だが３ランを被弾するなど１／３回を４失点と精彩を欠き、開幕へ不安を残すマウンドとなった。

先頭のトラウトに中前打を浴びると、続くシャヌエルにはストレートの四球を与えた。そしてソレアにカウント２ボールからの３球目、甘いフォーシームを左翼席に運ばれてしまった。

スコットは２４年オフに４年７２００万ドルの大型契約で守護神として迎えられた。昨年６月には月間１３登板、８セーブ、防御率１・３５と好投したが、球宴後はセーブ失敗が続くなど、防御率６・９２と精彩を欠いた。ポストシーズンは登録メンバーに入ったが、下半身の膿瘍を摘出する手術を受けた影響もあり、登板がなかった。

ロバーツ監督はウインターミーティングで「彼は自分の体について隠していたことがいくつかあったと思うし、ロサンゼルスへの移籍もあって何もかもがうまくいかない状況になったと思う」と語った。その上で「彼は本当に一生懸命取り組んでいるし、才能も十分にある。これまでの実績とはまったく違うものだった。だから今年は例外的なシーズンだったと考えている」と説明した。

今年のオープン戦では８試合に登板し防御率１・２３をマーク。７回１／３で１１奪三振と結果を残していたが…。さらにアデルに安打を浴び、失策などで１死一、二塁のピンチを招いたところで降板となった。