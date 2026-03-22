[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節](埼玉)

※16:00開始

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 2 宮本優太

DF 5 根本健太

DF 14 関根貴大

DF 26 荻原拓也

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 13 渡邊凌磨

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 36 肥田野蓮治

FW 45 オナイウ阿道

控え

GK 16 牲川歩見

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

MF 22 柴戸海

MF 39 早川隼平

MF 88 長沼洋一

FW 9 イサーク・キーセ・テリン

FW 27 照内利和

FW 41 二田理央

監督

マチェイ・スコルジャ

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 50 岡村大八

MF 6 望月ヘンリー海輝

MF 7 相馬勇紀

MF 16 前寛之

MF 19 中山雄太

MF 20 西村拓真

MF 26 林幸多郎

FW 9 藤尾翔太

控え

GK 13 守田達弥

MF 8 仙頭啓矢

MF 11 増山朝陽

MF 23 白崎凌兵

MF 31 ネタ・ラヴィ

FW 10 ナ・サンホ

FW 27 エリキ

FW 34 徳村楓大

FW 99 テテ・イェンギ

監督

黒田剛