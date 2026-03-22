浦和vs町田 スタメン発表
[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節](埼玉)
※16:00開始
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 5 根本健太
DF 14 関根貴大
DF 26 荻原拓也
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 36 肥田野蓮治
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
MF 22 柴戸海
MF 39 早川隼平
MF 88 長沼洋一
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 27 照内利和
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 19 中山雄太
MF 20 西村拓真
MF 26 林幸多郎
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 23 白崎凌兵
MF 31 ネタ・ラヴィ
FW 10 ナ・サンホ
FW 27 エリキ
FW 34 徳村楓大
FW 99 テテ・イェンギ
監督
黒田剛
※16:00開始
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 5 根本健太
DF 14 関根貴大
DF 26 荻原拓也
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 36 肥田野蓮治
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
MF 22 柴戸海
MF 39 早川隼平
FW 9 イサーク・キーセ・テリン
FW 27 照内利和
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 19 中山雄太
MF 20 西村拓真
MF 26 林幸多郎
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 13 守田達弥
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 23 白崎凌兵
MF 31 ネタ・ラヴィ
FW 10 ナ・サンホ
FW 27 エリキ
FW 34 徳村楓大
FW 99 テテ・イェンギ
監督
黒田剛