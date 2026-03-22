俳優の永野芽郁（26）が20日、約8カ月ぶりとなるInstagramのフィード投稿を行い、最新ショットを公開した。

【映像】永野芽郁、8カ月ぶりの投稿（複数カット）

前回の投稿は2025年7月31日、出演した映画『かくかくしかじか』が海外の映画祭に参加したことを伝えるもので、現地の様子を披露していた永野。

それから約8カ月後、2026年3月20日の投稿では、笑顔の絵文字を添えて、自撮りショットや風景の写真を披露している。

さらに、ストーリーズでは、「初めての赤？オレンジ？」と、新しい髪色について触れ、ピースをしている笑顔の写真を投稿した。

ファンからは、「投稿ずーーっと待ってました」「久しぶりに元気そうな姿見れてうれしい」など、喜びのコメントが寄せられている。

永野は2025年4月23日、週刊文春に俳優・田中圭との不倫疑惑を報じられ、その後、双方の所属事務所がコメントを発表。交際関係について否定していた。

年末に更新したブログで永野は、「伝えたいことも話したいことも、たくさんあるのだけれど…今もまだ色々と難しくて。いつか、その時が来たら、私から何らかの形でお伝えできると思います」と、ファンに向けてメッセージをつづっている。（『ABEMA NEWS』より）