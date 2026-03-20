【葬送のフリーレン】Mrs.GREEN APPLE『lulu.』のスペシャルMV公開！
毎週金曜よる11時より放送中の『葬送のフリーレン』第2期。Mrs. GREEN APPLE が歌うオープニングテーマ『lulu.』のフルバージョンと、『葬送のフリーレン』第2期の本編映像とで紡いだスペシャルミュージックビデオ（MV）が公開された。
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、いよいよ1月16日より毎週金曜よる11時、日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送中。毎週の放送時には大きな反響を呼び、TV放送直後の本編配信でも、ABEMAやAmazon、Netflixなど、複数の配信プラットフォームでランキング1位を獲得している。
Mrs. GREEN APPLEによるOP テーマ『lulu.』は、彼らが2026年からスタートさせた ”フェーズ3” の記念すべき1曲目。Vo＆Gtの大森元貴が「誰かから誰かへ、命や宝物、思い出、意思が受け継がれ、脈々と今日に繋がって、またその明日へ。そして故郷を胸に秘めて前に進む強さを描いた楽曲」と語るこの楽曲は、1月12日（火）に配信リリースされ、初日再生数が国内アーティスト歴代1位となるロケットスタートを記録し、以降、各音楽配信プラットフォームのランキングを席捲中。また、同日に彼らのYouTubeチャンネルで公開されたMUSIC VIDEO （https://www.youtube.com/watch?v=MjeiIal1ZR0）は、3月17日（火）時点で再生数4700万回を突破。そして『葬送のフリーレン』第2期の毎週の放送でも、OPテーマとして美しいアニメーションと共に始まりを彩っており、フリーレンには欠かせない楽曲になっている。
そんな中で公開されたのが、『lulu.』のフルバージョンと、『葬送のフリーレン』第2期の本編映像で構成された今回のスペシャルMV。第2期の1話目となる第29話「じゃあ行こうか」から、先週3月13日（金）に放送された最新第36話「立派な最期」までの映像が盛り込まれており、フリーレンたちが旅をする穏やかな様子、旅先で出会う人々との交流、そして第36話に代表される、魔族や魔物との大迫力のバトル…。Mrs. GREEN APPLEによる壮大な楽曲と、『葬送のフリーレン』の魅力が見事に融合した映像に仕上がっている。Mrs. GREEN APPLEのフェーズ3を、そして、これから向かっていく『葬送のフリーレン』第2期のクライマックスをより盛り上げる映像にぜひご注目を。
Mrs. GREEN APPLEの『lulu.』は、各音楽配信プラットフォームで配信中。
『葬送のフリーレン』第2期は、毎週金曜よる11時に日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送中（※放送時間は変更の場合あり）。
＞＞＞スペシャルMVのカットをチェック！（写真2点）
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
Mrs. GREEN APPLEによるOP テーマ『lulu.』は、彼らが2026年からスタートさせた ”フェーズ3” の記念すべき1曲目。Vo＆Gtの大森元貴が「誰かから誰かへ、命や宝物、思い出、意思が受け継がれ、脈々と今日に繋がって、またその明日へ。そして故郷を胸に秘めて前に進む強さを描いた楽曲」と語るこの楽曲は、1月12日（火）に配信リリースされ、初日再生数が国内アーティスト歴代1位となるロケットスタートを記録し、以降、各音楽配信プラットフォームのランキングを席捲中。また、同日に彼らのYouTubeチャンネルで公開されたMUSIC VIDEO （https://www.youtube.com/watch?v=MjeiIal1ZR0）は、3月17日（火）時点で再生数4700万回を突破。そして『葬送のフリーレン』第2期の毎週の放送でも、OPテーマとして美しいアニメーションと共に始まりを彩っており、フリーレンには欠かせない楽曲になっている。
そんな中で公開されたのが、『lulu.』のフルバージョンと、『葬送のフリーレン』第2期の本編映像で構成された今回のスペシャルMV。第2期の1話目となる第29話「じゃあ行こうか」から、先週3月13日（金）に放送された最新第36話「立派な最期」までの映像が盛り込まれており、フリーレンたちが旅をする穏やかな様子、旅先で出会う人々との交流、そして第36話に代表される、魔族や魔物との大迫力のバトル…。Mrs. GREEN APPLEによる壮大な楽曲と、『葬送のフリーレン』の魅力が見事に融合した映像に仕上がっている。Mrs. GREEN APPLEのフェーズ3を、そして、これから向かっていく『葬送のフリーレン』第2期のクライマックスをより盛り上げる映像にぜひご注目を。
Mrs. GREEN APPLEの『lulu.』は、各音楽配信プラットフォームで配信中。
『葬送のフリーレン』第2期は、毎週金曜よる11時に日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送中（※放送時間は変更の場合あり）。
＞＞＞スペシャルMVのカットをチェック！（写真2点）
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
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