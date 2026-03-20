『シング・ストリート 未来へのうた』（2016）『はじまりのうた』（2013）ジョン・カーニー監督最新作『POWER BALLAD（原題）』が2027年日本公開となることがわかった。配給はキノフィルムズ。

『アントマン』シリーズで知られるポール・ラッドと、ジョナス・ブラザーズのメンバーであり『ジュマンジ』シリーズなど俳優としても活動しているニック・ジョナスが共演。結婚式の夜に演奏されたある曲が、ふたりのミュージシャンの人生を大きく変える“大人の青春映画”だ。

主人公は、かつては人気を誇っていたウェディングシンガーのリック（ポール・ラッド）と、落ち目のボーイバンドのスター、ダニー（ニック・ジョナス）。リックは仕事中にダニーと出会い、音楽と深夜のジャムセッションを通して意気投合する。ところが、ダニーがリックの曲でヒットを生み出してキャリアに再び火がつくと、リックは自分が受け取るべき評価を取り戻そうとする──たとえ大切な物をすべて失う危険を冒してでも。音楽と自尊心、友情、そして野心の代償を描く心温まる物語。

監督は、『はじまりのうた』『シング・ストリート 未来へのうた』など多数の音楽映画を手がけているジョン・カーニーが務める。脚本はカーニーと、『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2022）などに出演している俳優で、脚本家としても活動しているピーター・マクドナルドが手がける。

マクドナルドはキャストにも名を連ね、カーニーの監督作『ONCE ダブリンの街角で』（2006）のマルチェラ・プランケット、『ボトムス ～最底で最強？な私たち～』（2023）のハヴァナ・ローズ・リウ、『ミッドサマー』（2019）のジャック・レイナーも出演する。

プロデューサーは、カーニー、『イン・ザ・ハイツ』（2020）のアンソニー・ブレグマン、『フローラとマックス』（2023）のピーター・クロンとレベッカ・オフラナガン、ロバート・ウォルポールが務める。

『POWER BALLAD（原題）』は2027年 TOHOシネマズ シャンテ他全国公開。