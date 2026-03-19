日本代表の英国遠征、名称は『キリンワールドチャレンジ2026』に決定…オフィシャルトップパートナーのキリンが特別協賛
日本サッカー協会（JFA）は19日、今月のスコットランド・イングランド遠征の名称が『キリンワールドチャレンジ2026』に決定したことを発表した。オフィシャルトップパートナーのキリンホールディングス株式会社が特別協賛する。
JFAは「今回の『キリンワールドチャレンジ2026』でSAMURAI BLUEが対戦するスコットランド代表とイングランド代表は、共に世界の中で長い歴史と伝統を誇るチームです。JFAとしましては、約50年にわたり共に歩んできたキリンに協賛いただく今回の遠征を『最高の景色』に向けて有意義なものにしたいと考えています」とコメントを発表した。なお、日本サッカー協会が管轄する全ての日本代表カテゴリーにおいて、パートナー企業の協賛を得て実施する海外遠征は初めてとなる。
名称
キリンワールドチャレンジ 2026（読み：きりんわーるどちゃれんじに一まるに一ろく）
対象事業
SAMURAI BLUE が臨む以下の国際親善試合を含む海外遠征
＜国際親善試合 スコットランド代表戦＞
日時：2026年3月29日（日）日本時間2時キックオフ
会場：ハムデン・パーク（スコットランド／グラスゴー）
＜国際親善試合 イングランド代表戦＞
日時：2026年4月1日（水）日本時間3時45分キックオフ
会場：ウェンブリー・スタジアム（イングランド／ロンドン）
▼GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▼MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野航大（NEC／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）※初招集
後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）
JFAは「今回の『キリンワールドチャレンジ2026』でSAMURAI BLUEが対戦するスコットランド代表とイングランド代表は、共に世界の中で長い歴史と伝統を誇るチームです。JFAとしましては、約50年にわたり共に歩んできたキリンに協賛いただく今回の遠征を『最高の景色』に向けて有意義なものにしたいと考えています」とコメントを発表した。なお、日本サッカー協会が管轄する全ての日本代表カテゴリーにおいて、パートナー企業の協賛を得て実施する海外遠征は初めてとなる。
キリンワールドチャレンジ 2026（読み：きりんわーるどちゃれんじに一まるに一ろく）
対象事業
SAMURAI BLUE が臨む以下の国際親善試合を含む海外遠征
＜国際親善試合 スコットランド代表戦＞
日時：2026年3月29日（日）日本時間2時キックオフ
会場：ハムデン・パーク（スコットランド／グラスゴー）
＜国際親善試合 イングランド代表戦＞
日時：2026年4月1日（水）日本時間3時45分キックオフ
会場：ウェンブリー・スタジアム（イングランド／ロンドン）
【メンバー一覧】日本代表招集メンバー28名
▼GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▼MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
佐野航大（NEC／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）※初招集
後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（FC東京）