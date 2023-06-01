2026年ワールドカップの開幕まで残り3か月を切っている。5度の優勝を誇るブラジル代表は、欧州のビッグクラブで数々のタイトルを獲得してきたカルロ・アンチェロッティ監督の下で準備を進める中で、最終選考前最後の機会となる今月末の親善試合のメンバーを16日に発表した。



現在のブラジル代表選考で度々注目を集めてきたのがネイマールの選出についての話題だ。ブラジル代表歴代最多得点記録（79得点）を保持するネイマールだが、今回の代表選考でも落選となってしまった。2023年10月に膝に重傷を負って以来、代表戦に出場できていないスーパースターはクラブでも昨年サントスに復帰したものの、安定した出場機会を確保するのに苦労している。





アンチェロッティ監督は「ネイマールは100％のコンディションであれば、ワールドカップに出場できる」と過去にコメントしてきたが、今回のネイマールの落選について「彼を招集しなかったのは、100％のコンディションではないからだ。ネイマールはトレーニングを積み、試合に出場しなければならない」とインタビューに応えたことを『Reuters』が伝えている。そして代表メンバー発表後、サンパウロで開催されたキングスリーグのイベントに登場したネイマールは、「がっかりしたし、悲しい」とコメントしつつも、「しかし、僕は日々、練習を重ね、試合を重ねる中で、常に集中力を切らさずにいる。僕は必ず目標を達成する。夢はおわってはいない」と前向きであることを強調している。また、今回のメンバーには、約1年ぶりに代表戦に復帰する19歳のエンドリックを招集し、ブレントフォードのイゴール・チアゴを初招集。フランス代表、クロアチア代表という強豪国と対戦する今回の親善試合で、強力な攻撃陣で新たな選択肢を試すつもりのようだ。以下が今回選出されたブラジル代表となっている。GK：アリソン・ベッカー（リヴァプール）、ベント（アル・ナスル）、エデルソン（フェネルバフチェ）DF：ウェズリー（ASローマ）、アレックス・サンドロ（フラメンゴ）、ダグラス・サントス（ゼニト・サンクトペテルブルク）、マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）、ガブリエル・マガリャンイス（アーセナル）、ブレメル（ユヴェントス）、ダニーロ（フラメンゴ）、イバニェス（アル・アハリ）、レオ・ペレイラ（フラメンゴ）MF：アンドレイ・サントス（チェルシー）、カゼミロ（マンチェスター・ユナイテッド）、ダニーロ（ボタフォゴ）、ファビーニョ（アル・イテハド）、ガブリエル・サラ（ガラタサライ）FW：エンドリック（オリンピック・リヨン）、イゴール・チアゴ（ブレントフォード）、ルイス・エンリケ（ゼニト・サンクトペテルブルク）、ラヤン（ボーンマス）、ジョアン・ペドロ（チェルシー）、ガブリエル・マルティネッリ（アーセナル）、マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）、ハフィーニャ（バルセロナ）、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）