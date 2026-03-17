UGREENの「長く使えて全盛り」モバイルバッテリー、20％オフのうちに確保
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年3月17日は、高出力＆大容量かつ最大4台のデバイスを同時に充電できるUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode Pro モバイルバッテリー 25000mAh 200W（PB728）」が、お得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
高出力・大容量・最大4台同時に充電可能。UGREENのてんこ盛りモバイルバッテリーが20％オフ
UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode Pro モバイルバッテリー 25000mAh 200W（PB728）」がクーポン利用で20％オフで登場。
合計最大200W出力で充電ができ、25000mAhのバッテリー容量がポイント。
巻き取り式のUSB-CケーブルやストラップになるUSB-Cケーブルに加えて、USB-C×1ポート、USB-A×1ポートを搭載し、最大4台のデバイスを同時に充電できますよ。
持ち歩く充電ケーブルが減り、バッグの中もスッキリ。使う時は必要な分だけ引き出し、使わない時は本体に収納できるのは有難いですね。
単ポート使用時は最大100W出力で急速充電に対応。ディスプレイで充電状況が確認できて便利
USB-CケーブルとUSB-Cポートはそれぞれ単ポートで使用すると最大100W出力で急速充電が可能。100W入力にも対応しており、約2.2時間で本体のフル充電が完了するスピーディーさも魅力です。
パススルー充電機能もあり、本体の充電をしながらスマホやノートPCも充電できて便利。旅行先のホテルや限られたコンセント環境で活躍します。
1.54インチのTFTスマートディスプレイを搭載し、バッテリー残量や出力・入力、充電完了までの残り時間など、充電状況がひと目でわかるのは助かりますね。
劣化しにくい高性能バッテリーと高耐久性のケーブルを搭載。多重保護システムで安全に充電できる
巻き取り式USB-Cケーブルは25,000回の巻き取りテストに、ストラップ式USB-Cケーブルは10,000回の折り曲げテストに合格し、耐久性は折り紙つき。
過充電保護、過熱保護、短絡保護など多重的な保護システムを採用。加えて、バッテリーセルと基板それぞれの温度を監視するなど、安全な充電環境を実現しています。
ボタンを3秒間長押しすると「低電流モード」に切り替わるので、イヤホンやスマートウォッチなどの小型デバイスの充電も問題なし。
300回以上充電を繰り返しても容量は80％をキープ。使い勝手がよく、長く愛用できるモバイルバッテリーですよ。
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なお、上記の表示価格は2026年3月17日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
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Source: Amazon.co.jp