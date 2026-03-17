「物を大事にしてくれてありがとう！家計が助かったよー。改めて、6年使ってくれた息子を褒めて、持ち物に感謝したいと思います」



【写真】筆箱の中身を見てみると……

chocoさん（@choco57635）が、この春小学校卒業を迎える6年生息子さんの筆箱についてThreadsに投稿し、話題です。



chocoさんによると、息子さんは「ポケットモンスター」の黒くシンプルな箱型筆箱を6年間にわたり使用。水筒も同じく6年間。傘も成長に伴い一度サイズチェンジしたのみで、破れたり、折れたり、無くすこともなかったそうです。



これには世の中の親、特に男子の母たちが騒然としました。「お母様! お子様にどんな教育や躾をしましたか!? 会開いてください。私4児の母…お金払ってでも伺います！」「『傘を6年間壊さない息子の育て方』と言う本を出版して下さい」「6年使える小学生男子が存在していることにビックリ」。



なぜこんなにもキレイな状態で6年も過ごせたのか、お話を聞きました。



小学校での指導があって…

――購入時の事を覚えてらっしゃいますか？



入学時に近所の量販店で購入しました。小学校の入学説明会で「ポーチ型では無く箱型の筆箱を」という指定があり、あわせてキャラクターものは避けるようにと言われました。



キャラクターものではない筆箱ってあまりなくて…。これならピカチュウだけど型押しだし、大丈夫かな？と思いながら購入しました。もし、先生にキャラクターだからダメと言われたら買い直すつもりでした。



息子は3〜4歳頃からポケモンが好きですが、特別これが気に入った！とかではなかったような気がします。



――6年間使ってきたとは思えないくらいキレイです。



壊れてはいないけれど、綺麗だという認識はなくて…コメントで「キレイですね」と言っていただけて、びっくりするやら嬉しいやらでした。



小学校で、授業中は筆箱から中身だけを出して机の上に置くよう指導されているようです。参観の時に「へー！」と思いました。結果的に筆箱を開け閉めする回数が少なかったのかもしれません。



――そんな指導があるのですね！それでも毎日使うものですし、丁寧に使ってこられたのだなと。



物持ちは良い方かもしれません。息子の幼少時に買ったおもちゃを妹たちが使っています。



性格は真面目で大人しめ…外遊びより家の中でする遊びが好きなタイプだと思います。ブロック、折り紙、工作が好きでした。今はもっぱらゲームですが、折り紙も好きです。流行りやスポーツブランドへの興味も全然なく、シンプルなものならなんでも良いようです。



――傘のエピソードと写真にも驚きました。先も擦ったり削れていませんね。



引きずったり、振り回したり、チャンバラごっこしたりなどもなく、お友達も優しいお子さんに恵まれているようです。



良くも悪くも慎重で、危ないことや怪我をしそうなことは嫌なようです。



――中学校入学にあたり、筆箱は新調を？



中学校に入るとシャーペンが使えるらしく、箱型だとシャーペンが入らないので新しくスタンドタイプのものに買い替えました！



◇ ◇



今回の投稿に、

「物を大事に使うことってほんとに大切」

「きっとお母様も物を大事にされてるんでしょう たくさんほめてあげてください！」

「今は訳あって小学生の姿をしていても、実は仙人とか賢者とか魔法使いとかで、並ならぬ能力を持っているのではないですか？そんな丁寧に暮らせる小学生がいるなんて信じられません」

「良いお友だちを持たれて、みんなで仲良く毎日きちんとした生活をしてこられたのではないかなと、ちょっと想像しました」

「同じ筆箱でした！1年持ちませんでしたー6年間で4つの筆箱を使いました 水筒は今学校にあるようです…」

「え？そんな男子が存在するんですか？ウチは1年で筆箱の蓋くっつく為のマグネット欲しさに筆箱切りましたよ！」

など、みなさん驚きとともに友人関係やchocoさんへの称賛の声が寄せられていました。



学用品は壊れたり傷んだり無くしてしまうのが常ですが、大切に使うことも学んでほしいもの。6年間使い続けるのもすごいですが、写真からは1年生の頃から丁寧に使っている様子が伝わってきてジーンとしました。筆箱を新調して、シャーペンが使える4月からの中学校生活が楽しみですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）