タレントのミッツ・マングローブ（50）が16日放送のTOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）に生出演。緊急手術を受け休養中のマツコ・デラックス（53）について語った。

ミッツは同番組月曜コメンテーターのマツコに代わり出演。「容積的に大きい人はだいぶしぼんじゃったみたいよ」と切り込んだ。

マツコと連絡を取っているかと聞かれると「電話はしましたよ、夜中の2時から6時まで。今井美樹を2人で聴きながら。“朝が来るまで〜♪”って」と笑いながらトーク。「体力も声量も変わらず」と元気であることを明かした。

共演者に「で、痩せちゃったって？」と改めて聞かれると「知らない、興味ないわ〜」とし「興味ないけど、どうやって尿道カテーテルを入れたんだっていうのを、お見舞いに行くフリをして見に行きたかったんだけど」。

マツコのマネジャーが、ミッツが見舞いに来ると本人に伝えたところ「“ミッツさんだけはダメ！！あの人お見舞いする気は絶対ないはず”って」と拒否されたといい、「私はベッドの幅とか測る気満々だったんだけど“どうせそういう魂胆だろ”って」と対面はかなわなかったと明かした。

尿道カテーテルについては「全然痛くなかったんですって。抜くとき痛いんでしょ？あれ。すっごい上手な人だったみたいで。シュッて」現在はカテーテルが外れていることも示唆した。

マツコは2月9日の放送回で番組を欠席し電話で出演。首の緊急手術を受け入院中だと明かした。