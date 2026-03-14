この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が関税回避の実態を解説！『【暴露】中国はアメリカの関税を完全に回避…その手口がヤバすぎる』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実業家のマイキー佐野氏が解説する『【暴露】中国はアメリカの関税を完全に回避…その手口がヤバすぎる【マイキー佐野 経済学】』では、米中貿易をめぐるデータの「不自然な差」に焦点が当てられる。中国が発表する対米輸出額と、アメリカ側が記録する中国からの輸入額。この2つの数字には大きな乖離があり、その差額は巨額規模にまで拡大しているという。



佐野氏はこの差額を手がかりに、関税回避の可能性を示す複数の仮説を整理する。輸入時の申告価格を意図的に低くする手法、第三国を経由して原産地を変える迂回貿易、さらに統計上の処理方法の違いである。特に議論の中心となるのが、貿易実務でも知られる「アンダーバリュー」と呼ばれる過少申告の仕組みだ。



動画では、ペーパーカンパニーを利用した実務的な流れにも触れられる。実体のない代行会社が輸入申告を行い、商品価格を実際より低く記載する。もし税関から疑義を向けられれば、その会社を閉じて別の会社に切り替える。こうした仕組みが繰り返されることで、取り締まりは常に後手に回る構図になるという。



さらに議論は、関税込みで納品される取引条件「DDP」にも及ぶ。購入側にとって手続きの手間が少ない一方で、価格の内訳が見えにくくなるため、関税の所在が曖昧になりやすい。米国ではこうした条件を前面に出した取引が広がり、制度の盲点が議論されている状況だと佐野氏は説明する。



動画の後半では、歴史的な事例にも視点が広がる。高い関税が密輸を生み出した18世紀のイギリスや、原産地偽装によって封鎖政策が形骸化したヨーロッパの事例など、貿易規制と回避行動の関係は過去にも繰り返されてきた。現在の米中関係の構図も、その延長線上にある可能性が示唆される。



監査強化によって関税回収は増加しているものの、差額は依然として大きいままだという。こうした状況の中で、アメリカが制度や法規をどのように見直していくのか。動画では、貿易統計の背後で起きている構造をより立体的に理解できる内容となっている。