『われポン』『極雀』がタッグ FOD・フジテレビONEで8時間生配信・生放送
フジテレビの動画配信サービス・FODとCS放送・フジテレビONEでは、『〜地上最強位決定戦〜「THE極雀DEポン」』を、20日22時から8時間にわたり生配信・生放送する。
(左から)宮川一朗太、岡田紗佳プロ、見栄晴、内川幸太郎プロ
フジテレビONEの看板番組『THEわれめDEポン』と、2016年に誕生した麻雀番組『極雀』がタッグを組む同番組。それぞれの番組を代表する雀士が一堂に会し、両番組のルールで対決する。
『THEわれめDEポン代表』は宮川一朗太、岡田紗佳プロ(日本プロ麻雀連盟)、『極雀』からは見栄晴、内川幸太郎プロ(日本プロ麻雀連盟)が参戦。前半戦は極雀(東風戦)ルールで対決(4ゲーム)、後半戦はわれポン(東風戦)ルールで対決(4時間)となる。
両方の総得点により順位を決定。優勝者には「グランドチャンピオン位」の称号と賞金50万円が与えられる。
(左から)宮川一朗太、岡田紗佳プロ、見栄晴、内川幸太郎プロ
フジテレビONEの看板番組『THEわれめDEポン』と、2016年に誕生した麻雀番組『極雀』がタッグを組む同番組。それぞれの番組を代表する雀士が一堂に会し、両番組のルールで対決する。
『THEわれめDEポン代表』は宮川一朗太、岡田紗佳プロ(日本プロ麻雀連盟)、『極雀』からは見栄晴、内川幸太郎プロ(日本プロ麻雀連盟)が参戦。前半戦は極雀(東風戦)ルールで対決(4ゲーム)、後半戦はわれポン(東風戦)ルールで対決(4時間)となる。
両方の総得点により順位を決定。優勝者には「グランドチャンピオン位」の称号と賞金50万円が与えられる。