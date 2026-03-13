オハイオ州ウィルミントンで開催されたイベント中、オハイオ空軍州兵のKC135「ストラトタンカー」が駐機している様子＝2025年5月3日/Staff Sgt. Ivy Thomas/Ohio National Guard

（CNN）米空軍の空中給油機KC135「ストラトタンカー」が12日、イラク西部で墜落したことが米軍の発表で明らかになった。米軍は「敵の攻撃でも友軍の誤射でもなく」、別の空中給油機が絡んだ事案だとしている。

米当局者はCNNに対し、墜落機には少なくとも5人が搭乗していたと説明。米中央軍の声明では、救助活動が進行中だとしつつも、米軍要員に死傷者が出たかは明らかにしなかった。

中央軍の声明は、「この事故は『壮大な怒り』作戦中に友好空域で発生した。救助活動が進められている」「事故に関わったのは2機で、1機がイラク西部で墜落、もう1機は安全に着陸した。敵の攻撃でも友軍の誤射でもない」としている。「壮大な怒り」は米国防総省が対イラン作戦に付けた名称。

イラク西部は人口密度が低く、大部分に砂漠地帯が広がる。イランとの戦争開始後、イラクに駐留する米軍や西側部隊は親イラン民兵から攻撃を受けているが、大半はイラク北部でドローン（無人機）により行われたものだ。

KC135は実質的に「空飛ぶ給油所」で、空中で燃料補給を行うことで航空機の航続距離を延ばし、戦闘地域により長くとどまることを可能にする。

空軍によると、KC135の乗員は通常3〜4人。操縦士と副操縦士、空中で他機に給油する作業を担当するブームオペレーターで構成される。任務によっては航法士が加わる場合もあると空軍の資料では説明されている。

KC135は貨物や患者を運ぶ仕様に変更することも可能だ。

今回の事故に関わった機体が具体的にどんな任務に従事していたのか、空軍は明らかにしていない。

空軍の資料によると、KC135は米空軍の保有機で最も古い部類に入る機種で、最後の機体は1965年に納入された。

米連邦議会の報告書によると、この4発ジェット機はボーイング707型旅客機をベースにしており、昨年の時点で376機が現役だった。新型エンジンの搭載を含む大幅な改修が長年行われている。

イランとの戦争で確認された航空機の喪失は4機目。

先週には、F15E「ストライクイーグル」3機がクウェート上空で友軍の誤射により撃墜されたが、乗員6人は全員無事に脱出した。