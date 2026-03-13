【ピカチュウ】ハインツの逆さボトルケチャップに登場！ かわいいほっぺプレートが当たる
トマトケチャップブランド・ハインツのアイコンである逆さボトルに､子どもから大人まで世代を超えて愛されるポケモンのピカチュウをデザインした「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」が、2026年3月より発売される。
＞＞＞ピカチュウ逆さボトルケチャップやピカチュウほっぺプレートをチェック！（写真5点）
「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」は、ラベルいっぱいに今にも飛び出してきそうな躍動感あるピカチュウとモンスターボールが描かれたデザイン。全3種類のデザインは、「今日はどのピカチュウにしようか?」と選ぶ楽しみを生み、食卓での会話や親子のコミュニケーションを広げてくれる。ピカチュウのファンはもちろん、ハインツのファンにもワクワク感を味わって欲しい。
「逆さボトルケチャップ」のおいしさと使い勝手はそのままに、日常の食卓に思わず笑顔こぼれる楽しさをプラスする商品だ。
さらに本商品の発売を記念して、3月16日（月）より、ハインツ公式Xのキャンペーン投稿を引用リツイートすると、オリジナルの景品が450名に当たるプレゼントキャンペーンが実施される。
景品は、ピカチュウのほっぺ部分のくぼみにケチャップを入れて楽しめる「ピカチュウほっぺプレート」。お皿にケチャップを入れるだけで食卓を楽しく彩り、子どもも「自分でつけて食べたい」という気持ちを引き出してくれるアイテムとなっている。
