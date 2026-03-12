フジテレビの小澤陽子アナウンサー（34）が6月をもって同局を退社することを12日、自身のインスタグラムで発表した。

小澤アナは「2026年6月をもちまして、フジテレビを退職することにいたしました」と11年間務めた同局を退社することを報告し「私にとって濃厚で、何にも代え難い幸せな時間でした」などと振り返った。

以下、小澤アナの退所報告全文。

いつも温かく見守ってくださっている皆さま

2026年6月をもちまして、フジテレビを退職することにいたしました。

幼い頃から大好きだったフジテレビで、報道・スポーツ・バラエティーと、ジャンルの垣根を越え多くの現場に携わらせてもらった11年間は、私にとって濃厚で、何にも代え難い幸せな時間でした。

社会人としても未熟だった私を導き、多くの経験を積ませてくれた番組関係者の皆さま、取材に応じてくださった皆さま、そしていつも温かい声を届けてくださった視聴者の皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。

台場での出逢いと経験は、これからの人生においてもかけがえのない宝物です。

キャリアを重ねる中で、自分の中に眠っていた『自ら何かを創造したい』という純粋な想いが膨らんでいきました。

そんな折に娘を授かり、育児と向き合う中で時間の尊さと有限さを痛感しております。

これまでの人生においても『“今”の自分にしか行けない場所へ行き、“今”の自分にしかできないことをする』という決断を指針にしてきました。

一度きりの人生において、“今の私”だからこそ描ける価値観を形にするべく、この度新しい一歩を踏み出す決意をいたしました。

今後は、11年間培ってきた“伝える・聴く力”を活かした活動の場も広げながら、より主体的に、クリエイティブなことにも挑戦したいと考えております。

子どもと共に歩むこれからの人生が、周りの方々に温かな気持ちをお届けできるものになるよう、日々感謝の気持ちを胸に精進してまいります。

3月いっぱいオンエアがありますが、ひとまず。11年間、本当にありがとうございました。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

2026年3月12日

小澤 陽子

小澤アナは2022年10月に会社経営者の男性と結婚。24年2月13日に第1子女児を出産し、25年5月に育児休暇から復帰したことを報告している。