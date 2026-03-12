この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「NISA貧乏？ふざけるな」資産運用アドバイザーが“努力を嘲笑する風潮”に怒り心頭！「本当の貧乏は選択肢がないこと」

資産運用アドバイザーのガーコ氏が自身のYouTubeチャンネルで「NISA貧乏って、ふざけるな！と思ってしまった話。」と題した動画を公開した。昨今話題になっている「NISA貧乏」という言葉に対し、若者の努力を嘲笑する風潮だと断じ、「ふざけるな」と強い怒りを表明している。



動画の冒頭、ガーコ氏は「NISA貧乏」という言葉がネット記事などで話題になっている現状を紹介。その内容は、若者がNISAでの資産形成にのめり込むあまり、飲み会や旅行などの娯楽を切り詰め、人生を犠牲にしているという論調であると説明した。



これに対しガーコ氏は、「僕はこれに対してはっきりと言いたい。嘲笑するような風潮は、ふざけるな」と語気を強める。「苦しい修行なくして何かを成し遂げた人間など、この世に一人もいません」と述べ、あらゆる分野の成功者は例外なく「うまくいかない時期」を経験していると指摘。例として、野球界の大谷翔平選手が若い頃から飲み会に参加せず練習に打ち込んでいた逸話や、伝説的な投資家チャーリー・マンガーの「最初の10万ドルが一番きつい」という言葉を引用し、目標達成には苦しい時期を耐え抜くことが不可欠であると力説した。



記事では、「横並び行動バイアス」や「漠然とした将来不安」が若者の過剰な投資行動の背景にあると指摘されている点にも触れつつ、ガーコ氏は、それは投資そのものを悪者にする理由にはならないと反論する。そして、「本当の『貧乏』は、お金がないことではありません。選択肢がないことです」と断言。今、苦しい時期を耐え忍んでいる人々は「まさに将来の選択肢を広げるために戦っている最中なんです」と語りかけた。



最後にガーコ氏は、周囲の雑音は全て無視するべきだと主張。「『あいつNISA貧乏だな』と笑われたら、心の中でこう思えばいいんです。『3年後、5年後、10年後に笑っているのはどちらだろうか』と」と述べ、自身の信念を貫くことの重要性を訴え、動画を締めくくった。