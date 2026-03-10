実写版『ONE PIECE』シーズン2よりチョッパーが高さ約50cm＆モフモフ毛並みで立体化！

ホットトイズの「テレビ・マスターピース」シリーズにて、Netflix（ネットフリックス）シリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2より、チョッパーのコレクティブル・フィギュアが発表。実写版の特徴であるモフモフした毛並みを再現し、高さ約50cmでリアルに立体化している。





ホットトイズのリアルなフィギュアになって登場！

Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2に登場するトニートニー・チョッパーを、全高約50cmのハイエンドなフィギュアとして立体化！ 新規で開発したヘッドとボディは、手触りの良いぬいぐるみ素材を使用し、実写版最大の特徴である茶色のモフモフした毛並みを再現している。

口は二種のパーツを差し替えでき、表情を変えることが可能だ。ボディ内部には、より自由な可動を実現できる特殊な骨組みを採用しているので、物陰に隠れたり、地面にお尻をついて座ったりといった、幅広いポーズを表現できるぞ！ チョッパーの象徴である赤い帽子は、着脱が可能。マグネット式の耳とツノを付け直すことで、帽子を脱いだ姿を再現できる。アクセサリーとして、青いリュックが付属。ふたは開閉が可能だ。蹄（ひづめ）のある多彩な差し替え用ハンドパーツを併せて使用することで、劇中のさまざまなシーンを演出できるぞ。台座は、ウッドデッキをイメージした天面の特別仕様となっている。

製品概要

【テレビ・マスターピース】Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2 コレクティブル・フィギュア チョッパー

発売2026年12月予定定価50,000円（税込）トイサピエンス予約価格42,500円（税込）サイズ高さ約50cm可動ポイント数箇所付属品（アクセサリー）差し替え用口パーツリュック差し替え用ハンドパーツ（×4）特製台座取扱店ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

実写版『ONE PIECE』シーズン2は本日3月10日（火）より配信開始

「週刊少年ジャンプ」で連載中の尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックの実写化、待望のシーズン2。モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が、ついに常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”へ！

シーズン1では、“東の海（イーストブルー）”を舞台に、ルフィ（イニャキ・ゴドイ）が数々の強敵に立ち向かいながら、ゾロ（新田真剣佑）、ナミ（エミリー・ラッド）、ウソップ（ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちと出会っていく姿が描かれた。そしてシーズン2の舞台となるのは、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海、“偉大なる航路（グランドライン）”。ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島…とアラバスタ王国への道のりが紡がれていく。

『ONE PIECE』の歴史を動かす一大プロジェクトの新たな“冒険の夜明け”が間近に迫っている。Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2は、3月10日（火）より世界独占配信される。（海外ドラマNAVI）

