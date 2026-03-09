バツ2で5人の子供を育てる40代の妻と、20代の夫。交際中に発覚した新しい命の報告について、思春期の連れ子たちに明かす時の心境を振り返った。

【映像】5人の子がいる48歳妻と子供たち（複数カット）

2026年3月8日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』には、MCの藤井隆と井上咲楽、そして東京都練馬区から濱田優貴さん（34）と理奈さん（48）夫妻が出演した 。本番組は結婚したてのカップルがその出会いや結婚生活の秘話を語るトークバラエティである。

スーパーの鮮魚店で出会い、野球指導などを通じて妻の5人の連れ子たちとも絆を深めていた夫は、彼女の離婚後、家探しや育児を献身的にサポート、その後交際を深めていった。

すると交際中、妻の妊娠が発覚。夫はリビングに5人の子供たちを集め、「僕とママは結婚することになって、子供がお腹の中にいます」と真摯に伝えたという。

当時、まだ20代だった夫に対し、思春期を迎えていた前夫との子である次男からは「年の差が14もあって大丈夫なの。まだ20代なのに大丈夫なの」と鋭い心配の声が上がったという。しかし夫は、「大丈夫。これから君たち6人の父になります」と、連れ子たち全員の親になる覚悟を力強く宣言した。末っ子だった三女は、「お姉ちゃんになれる嬉しさもあるけど、お父さん違うよねって自分でも分かっちゃって、泣いちゃったりもしました」と、複雑な家庭環境ゆえの当時の素直な葛藤を振り返った。