中村倫也、妻・水卜麻美と“極秘交際”の真相 外出時の徹底ぶりを明かす
俳優の中村倫也が、3月6日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（金曜後11：00）に出演。2023年に結婚した日本テレビの水卜麻美アナウンサーとの極秘交際の裏側や夫婦生活について語った。
【写真】婚姻届の証人を務めた”人気芸人”
中村は2023年3月に水卜麻美との結婚を発表。当時は事前報道がほとんどなく、突然の発表に大きな驚きが広がった。番組MCの笑福亭鶴瓶も「俺、あの結婚はビックリした。えっ!?そう？」と当時を振り返ると、中村は「そうですよね。別にどこにも情報が出てたわけでもないですし」とうなずいた。
交際が表に出なかった理由について、中村は「相手側が徹底してましたね」と回想。「命狙われてんのかってくらい振り向いてましたからね」と、外出時に周囲を警戒していた水卜の様子を明かした。一方で自身は「僕なんか気にせずプラ〜っと歩いちゃう」と話し、鶴瓶から「夫のためやんか」とツッコまれると「そうです、そうです」と笑いながら感謝を口にした。
家庭での様子にも話題が及ぶと、中村は水卜について「本当にすごい人。まだバレてないすごさがいっぱいある」と語る。その中でも「一番すごい」と感じる瞬間として、「お皿から食べ物がなくなってくると寂しそうな顔をするんです。本当に食べ物が好きなんだなって」と微笑ましいエピソードを披露した。
料理は中村が作ることが多いといい、「好きなんで作るのが」と説明。失敗も多いとしながら「茹でたそうめんを焼いたら、もう食えるもんじゃないものが出来上がったり。でもそれも楽しい」と笑う場面もあった。水卜の食べっぷりについて触れ、「だから胃袋を掴んだ形ですね、よく言う」と冗談めかして語り、スタジオの笑いを誘った。
最後には現在の夫婦関係について「基本、僕がずっとふざけてます。にこやかな家ですね。ありがたいことに」と語り、穏やかな家庭の様子をのぞかせた。
