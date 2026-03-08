ピン芸人岡野陽一（44）が8日、自身のXを更新。食事をしている時に、空気階段の鈴木もぐら（38）が発した驚きの日本語を明かした。

岡野は鈴木が口を開け、苦悶（くもん）の表情を浮かべている写真を公開。「飯を食ってたら急に『あっ！やべぇ！』と言うからどうしたの？と聞いたら『歯食べちゃいました』と言われた」と明かした上で「初めて聞く日本語だ」と驚きの声を上げた。

もぐらの歯が汚くて黒いのは有名で、自らもコンビの冠ラジオでネタにしていた。もぐらは24年11月のTBSラジオ「空気階段の踊り場」で、歯が汚すぎて出演したフジテレビ系「めざましテレビ」で口元をモザイク処理された過去を明かしている。

もぐらは「俺やられてんだよ、『めざましテレビ』で。俺は静かに（歯が）黒いままで生きてたら、朝ちょっと取材させてもらっていいですかって。『何の番組ですか』『めざましテレビ』とかで。そこで怒られて」と語ると、相方の水川かたまりが補足。「みんなの前でもぐらさん、ちょっと『イー』ってしてみてくださいって言ったら歯が汚すぎてモザイクかけられて。『めざましテレビ』でモザイク見たことない」と言って爆笑した。

さらにもぐらは「『めざましじゃんけん』も歯が汚すぎるってさ。口開けないでもらっていいですかって。口開けないバージョンで、どうやってじゃんけんするんだ」と爆笑した。

続けてもぐらは「歯が汚い」というツッコミに対し「周りの人に俺ね、1回もないよ。ちょっと歯を黒くしようって。誰も誘ってない。本当に1回もない」と反発していた。