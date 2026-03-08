春から私立大学で一人暮らしです。敷金礼金や家具家電で約50万円、家賃8万円や学費・生活費もすべて親に出してもらいます。甘えすぎでしょうか？

私立大学進学と一人暮らしにかかる費用の実態

私立大学に進学する場合、初年度は入学金や授業料、施設設備費などが必要となり、学部によっては100万円を超えるケースもあります。さらに一人暮らしを始めるとなれば、敷金や礼金、仲介手数料、前家賃などの初期費用が発生し、家具家電をそろえる費用も含めると数十万円単位の出費になります。

家賃8万円の物件であれば、年間の家賃だけで約96万円となり、生活費も加えると負担は決して小さくありません。

全国大学生活協同組合連合会が行った第60回学生生活実態調査によると、一人暮らしの学生の仕送り額は7万2350円となっています。家賃だけで8万円かかる場合、仕送り額だけでは生活費のすべてを賄えないケースも想定され、親の負担が大きいことが分かります。

このように、私立大学への進学と一人暮らしは、家庭にとって大きな経済的支出を伴います。そのため、すべてを親が負担している家庭も珍しいわけではなく、特別に甘えているというよりは、一定数存在する一般的なケースともいえます。

ただし、家庭の収入状況や価値観によって受け止め方は異なるため、自分の家庭にとって無理がないかを考える視点も大切です。



「甘えすぎかどうか」は家庭の方針と経済状況次第

大学費用を親がどこまで負担するかは、各家庭の教育方針や経済状況によって大きく異なります。子どもの学業に専念してほしいという思いから、学費も生活費も全面的に支援する家庭もあれば、アルバイトや奨学金の利用を前提とする家庭もあります。どちらが正解ということはなく、それぞれの家庭の考え方によるものです。

重要なのは、親が納得したうえで支援しているかどうかです。親にとっては「子どもへの投資」と考えている場合も多く、必ずしも負担を苦痛に感じているとは限りません。

一方で、家計に余裕がないのに無理をしているのであれば、将来的な家族全体の生活に影響を及ぼす可能性もあります。まずは親と率直に話し合い、現状を共有することが不安の解消につながるでしょう。



費用を出してもらう立場としてできること

たとえ親が全額負担してくれる場合でも、「出してもらって当たり前」という姿勢ではなく、感謝と自覚を持つことが大切です。

例えば、日々の生活費を意識して無駄遣いを避ける、光熱費を節約するなど、小さな行動の積み重ねが親への配慮につながります。また、学業に真剣に取り組み、将来しっかり自立することも大きな意味での「恩返し」といえるでしょう。

余裕があれば、アルバイトで自分の交際費や趣味の費用をまかなう、奨学金を一部活用するなど、できる範囲で負担を分担する方法もあります。ただし、学業に支障が出るほど無理をする必要はありません。大切なのは金額の多寡ではなく、自分なりに責任を持って行動する姿勢です。



大切なのは「甘え」ではなく将来への責任

私立大学への進学と一人暮らしには、多額の費用がかかりますが、それを親が負担すること自体は決して珍しいことではありません。「甘えすぎかどうか」は一概に判断できるものではなく、家庭の経済状況や価値観によって異なります。

重要なのは、支援を当然と考えるのではなく、感謝と責任を持って学生生活を送ることです。将来自立し、社会で活躍することこそが、親の支援に応える最大の方法といえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー