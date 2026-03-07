この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

篠田博之氏、死刑囚と結婚する人々の「当事者の生の声」を届ける意味とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

月刊『創』編集長でジャーナリストの篠田博之氏が、自身のYouTubeチャンネル「著者が語る」で「【篠田博之が語る】獄中結婚を通して見える死刑囚たちの胸の内」と題した動画を公開。植松聖死刑囚や宅間守元死刑囚らと獄中結婚した人々の手記やインタビューをまとめた著書『死刑囚と家族になるということ』について語り、その動機は「一般の人の想像がいだと思う」と見解を述べた。



動画で篠田氏は、同書を執筆した意図について「当事者の生の声みたいなことを届けようという形で編集した」と説明。死刑囚の置かれた実態はほとんど知られておらず、特に死刑が確定すると面会や手紙のやりとりが厳しく制限される「接見禁止」の状態に置かれるという。篠田氏はこの状況を「社会的な執行」と表現し、外部との繋がりを求める死刑囚にとって、結婚して「家族」になることが唯一の手段となるケースがあると解説した。



続けて、獄中結婚に至る動機は決して一様ではないと語る。元オウム真理教幹部・新實智光元死刑囚の妻は元信者であり、そこには「恋愛感情と信仰心が結びついてる」と分析。一方、付属池田小事件の宅間守元死刑囚の妻はキリスト教の博愛主義に基づき、「少しでも人間性を取り戻して死んでいってほしい」という思いが強かったという。



また、相模原障害者施設殺傷事件の植松聖死刑囚と結婚した翼さんの事例も紹介。翼さんは植松死刑囚の思想に共鳴したわけではなく、その心境は単純ではないと指摘。それぞれのケースに複雑な背景があることを示唆した。