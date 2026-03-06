【春のベース革命】テカリも毛穴も対策万全。セザンヌ「高SPF下地」定番化＆毛穴レス新色登場
春が近づくと、紫外線と皮脂のダブル悩みが一気に加速。朝きれいに仕上げたベースメイクが、夕方にはテカリや毛穴落ちで崩れてしまう…そんな経験はありませんか？そんな季節の変わり目に頼れるのが、セザンヌの新作ベースアイテム。人気の「皮脂テカリ防止下地50」が定番化し、さらに「毛穴レスコンシーラー」には待望の新色が仲間入りします。
「皮脂テカリ防止下地50」高SPFタイプがついに定番化
今回定番化されるのは、SPF50/PA++++の高い紫外線カット効果を備えた「皮脂テカリ防止下地50」。強力UVカットでありながら、みずみずしく伸びる軽やかなテクスチャーが特徴です。
▲セザンヌ「皮脂テカリ防止下地50」 SPF50/PA++++ ￥858（税込）
10種の美容保湿成分配合で乾燥を防ぎつつ、余分な皮脂を抑制。自然なベージュカラーが肌色を均一に整え、光反射パウダーが毛穴をふんわりぼかします。ファンデーション前に仕込むだけで、肌全体の印象がワントーンアップ。メイクをしない日は日中用として使える汎用性の高さも魅力です。
新色「カバーベージュ」で黒ずみ毛穴まで補正
「毛穴レスコンシーラー」に追加される新色「カバーベージュ」は、黒ずみや色ムラをよりしっかり補正できるカラー。毛穴の凹凸を埋めるパウダーが肌表面をなめらかに整え、厚塗り感を出さずに自然にカバーします。
▲セザンヌ「毛穴レスコンシーラー」 新１色（カバーベージュ） ￥715（税込）
小鼻や頬の開き毛穴に部分使いするだけで、ファンデの密着感が格段にアップ。既存のクリアタイプよりもカバー力を求める人におすすめです。
崩れ対策なら定番人気の「クリア」もチェック
定番人気の「毛穴レスコンシーラー クリア」は、皮脂吸着パウダー配合でTゾーンのテカリ対策に特化したタイプ。スキンケア後の最初のステップで使用することで、その後の「皮脂テカリ防止下地50」やファンデーションの仕上がりを安定させます。
▲セザンヌ「毛穴レスコンシーラー」 クリア ￥715（税込）
混合肌のライターも夕方まで崩れにくさを実感。肌悩みに合わせてカラーを使い分けるのが賢い選択です。
紫外線と皮脂が本格化する春はベースメイクの土台づくりが印象を左右します。「皮脂テカリ防止下地50」と「毛穴レスコンシーラー」を組み合わせれば、テカリも毛穴も目立ちにくい仕上がりに。春のメイク崩れを防ぎたい人は、ぜひ一度試してみてください。＜text＆photo：Chami＞ ※top画像は生成AIで作成しています
