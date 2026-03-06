「SSL ATHLETES HOUSE GYM」代表・船木永登氏が伝授する地面反力の活用術

飛距離や球速を伸ばしたい時、つい上半身の力に頼りたくなるが、大切なのは地面からいかに力を受け取るかという土台作りだ。プロから小学生までを幅広く支える野球専門ジム代表の船木永登さんは、地面からの力をパワーに変える「地面反力」の重要性を説く。まずは、どこで体を支えれば効率よく力を引き出せるのか、その感覚を磨く効果的な「自重スクワット」の方法を紹介する。

ポイントとなるのは、足の裏の外側にある「立方骨」だ。ここに体重を乗せる感覚を掴むと、野球の動きに欠かせないお尻の筋肉に自然と刺激が入るようになる。逆に足の内側に体重が逃げてしまうと、お尻の力が抜け、前ももに負担がかかってしまう。これでは地面を力強く叩くことができず、せっかくのパワーが逃げてしまう。

この感覚を養うための練習が「立方骨荷重スクワット」だ。用意するのは3〜4センチほどの高さがある2枚の板。これを腰幅より少し広く、逆ハの字に置いて、その上に足の薬指と小指側だけを乗せて立つ。あえて親指側を板から外すことで、立方骨への意識を研ぎ澄ませるのが狙いだ。この状態で、薬指の延長線上に膝がくるように意識しながら、ゆっくりと腰を下ろしていく。

トレーニング中、お尻側に「グッ」と力が入る感覚があれば成功だ。体が硬い選手はしゃがむ体勢が浅くても構わない。そして、「しゃがむ時に背骨は丸まっていても全然問題ない」と船木さんはアドバイスする。自重で行うスクワットであれば、自然な動きの中で背中が丸まるのは当然で、無理に背筋をピンと伸ばそうとすると、かえってスムーズな動きを邪魔してしまうという。

重いバーベルなどを持つ場合は腰を痛めるため注意が必要だが、自重でのドリルなら、背中が丸まる「自然な流れが一番いい」という。目安は10回を3セット、2日に1回ほどのペースで十分だ。練習の前後で地面を踏む感覚を比べてみると、その違いに驚くはずだ。「正しい感覚を入れるというのは、すごく大事なポイント」と語る船木さんのメソッドを取り入れ、力強いプレーを目指したい。（First-Pitch編集部）