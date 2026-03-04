第1話のTVer再生数が歴代最高を更新するなど、初回から好調が続く日曜劇場『リブート』。

妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語です。

改めて『リブート』に登場するキャストを一人ずつ紹介していきます。

冬橋には特に愛情を持って…

▼マチ ＮＰＯ法人「しぇるたー」の代表…上野鈴華さん

行き場のない若者への社会的支援に携わるＮＰＯ法人「しぇるたー」の代表。

「しぇるたー」に身を寄せる若者たちと家族のように接する。

闇の組織や合六（北村有起哉）と表社会では直接の関わりはないが、冬橋には特に愛情をもっており、時には彼の裏仕事の手伝いもする。

冬橋の上司という立場ではあるが、冬橋の過去に大きく関わっていく存在になる。

上野鈴華さんコメント

本を読んだ時、呼吸を忘れるほど緊張感のある物語と、その中で感じる家族愛の温かさに一気に引き込まれました。

これほど魅力的な台本が映像になったらどんなに素敵だろうか…放送が楽しみです！！

私が演じたマチはＮＰＯ法人「しぇるたー」の代表で、大人には心を開かないけれど、責任感が強く子どもたちや仲間を大事にする人物です。精一杯つとめました。

亮平さんはとても優しい方で、撮影の時はみんなで一緒にお弁当を食べてくださったり、お芝居の質問にも親身にアドバイスしてくださいました。

監督やスタッフさんたちと話し合いながらアイデアを出し、みんなでひとつの作品をつくり上げていく姿勢と、お芝居中の目のエネルギーがとても印象的で、さらに尊敬の気持ちが強くなりました。

極限の状況の中でも大切な人を守ろうとする登場人物たちの姿に注目して見ていただきたいです（マチも然り…！）。

張り詰めたサスペンスの中にある人間の温かさや家族愛を感じていただけたら嬉しいです。