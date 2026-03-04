「魔女の宅急便」ウルスラのリュックをイメージした新商品登場！
スタジオジブリファンに向けた商品を展開するブランド『GBL』より、「GBL 魔女の宅急便 ウルスラのリュック」が2026年3月20日（金・祝）より発売される。
素材やデザインにこだわり、スタジオジブリファンに向けた商品を展開するブランド『GBL』より、映画「魔女の宅急便」に登場する「ウルスラ」の背負った大きなリュックをイメージした新商品が発売される。
えんじ色の大容量のリュックは、テントなどで使用されている難燃性と耐水性に優れた生地で、タウンユースだけでなくアウトドアなシーンでも使用可能。たくさんのものを収納できる、大きくぽってりとしたフォルムを再現するために、開口部は紐で開け閉めする構造のドローストリングを採用している。
両ポケットのフラップカバー裏の、右ポケットにはウルスラを彷彿とさせるガムの刺しゅうを、左ポケットにはたくさんの筆が施されている。
さらに、リュックの背面上部には、作中でウルスラがキキにガムを差し出すシーンをデザインした織りネームがあしらわれている。
思わず道端でヒッチハイクをしてみたくなる、新商品のリュックを背負ってさまざまな場所へのお出かけを楽しんでほしい。
（C） Studio Ghibli
（C） 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N
