セザンヌ極細アイライナー新色ブラック登場！くっきり美発色

プチプラコスメとして人気のセザンヌから、ロングセラーアイテム「極細アイライナーEXプラス」の新色がオンライン限定で登場します。目元を印象的に引き立てる濃密ブラックカラーは、初心者でも描きやすく美しいラインが叶うのが魅力。毎日のアイメイクをより引き締めてくれる注目の新色です♡手に取りやすい価格も嬉しいポイントです。

新色ブラックが登場

セザンヌ極細アイライナーEXプラス



価格：693円（税込）

濃密発色となめらかな描き心地が魅力の極細アイライナーEXプラスに、新色「10ブラック」が仲間入り。目元をくっきり際立たせる濃密なブラックカラーで、印象的なアイメイクを演出します。

容器構造の変更により液含みが良くなり、安定した描き心地を実現。かすれにくく、目尻まで美しいラインを描けます。

カラー：00ブラウンブラック／10ブラック（新色・オンライン限定）

periperaグロス新作♡ミルクティーカラーのとろ蜜リップ登場

描きやすさと美しい仕上がり

絶妙なコシのある0.1mmの極細筆を採用し、細いラインから太いラインまで自在に描けます。肌の上をすべるようななめらかな描き心地で、メイク初心者でも扱いやすいのが特徴です。

水・汗・涙・皮脂に強いウォータープルーフ処方で、描きたてのアイラインを長時間キープ。

加水分解コンキオリンタンパク・ヒアルロン酸Na・パンテノール・モモ葉エキス・カミツレ花エキスなどの美容保湿成分も配合されています。

マスカラとの合わせ使いもおすすめ

セザンヌロングブーストマスカラ



価格：693円（税込）

極細アイライナーEXプラス10ブラックと、ロングブーストマスカラ01リアルブラックを組み合わせれば、より印象的な目元に仕上がります。

短いまつ毛も美しいロングまつ毛に仕上げ、「美ロング」と「楽オフ」を両立した使いやすいマスカラです。

カラー：01リアルブラック

くっきり目元を叶える新定番

2026年3月下旬よりオンライン限定で発売される新色ブラックは、はっきりとした目元を演出したい方にぴったりのカラー。

描きやすさと美しい発色を兼ね備えたアイテムは、毎日のメイクに活躍してくれそうです♪プチプラで試しやすいので、新しいアイメイクに取り入れてみてはいかがでしょうか♡