元「ルーガちゃん」こと小出由華が、9LDKの自宅で撮影した息子の写真を公開。「可愛い！」「後ろのベンツの車！かっこよ！」など様々な反響が上がった。

【映像】9LDKの自宅で撮影した息子の写真

ABEMAにて3月1日に配信された『ななにー 地下ABEMA』#108では、「一世風靡したあの人気子役は今！？人生の分岐点を激白＆衝撃エピソード大連発SP」企画が展開。この中で小出由華（41歳）が登場した。

フジテレビ系子供向けバラエティー『ウゴウゴルーガ』のルーガちゃん役で一世を風靡した女優・タレントの小出。30歳の時に留学先・デンマークで出会った一般のデンマーク人と結婚。小出は今は日本に住んでいるそうだが、デンマークにも自宅があるという。

スタジオではそんなデンマークの一軒家の自宅が映された。明らかに広々とした空間で、写真を見ると、ビリヤード台も置かれている。キャイ〜ンの天野ひろゆきは「何LDK？」と質問すると、小出は「9LDKです」と明かした。4人で住んでいるという。

そんな中で、自宅で撮影した息子の写真も公開された。デンマークと日本のハーフである息子の姿にみちょぱは「可愛い！」と声を上げる。さらに背景にあるベンツの大きな車の玩具を見て、草なぎ剛は「あれは良いね！」と反応、その他にも「後ろのベンツの車！かっこよ！」などのリアクションが寄せられた。