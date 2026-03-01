【ちびまる子ちゃん】横濱おみやげハンカチがケンエレスタンド横浜赤レンガ倉庫店に登場！
アート雑貨メーカーのケンエレファントが運営するカプセルトイ専門店・KENELE STAND（ケンエレスタンド）より、「ちびまる子ちゃん」原作40周年を記念したスペシャルコラボカプセルトイ『ちびまる子ちゃん 横濱おみやげハンカチ』が、2026年3月6日（金）に横浜赤レンガ倉庫店限定で発売することが決定した。
＞＞＞横濱おみやげハンカチをチェック！（写真3点）
さくらももこ原作の『ちびまる子ちゃん』は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品。
1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2021年に原作35周年を迎えた。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版された。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けている。
今回、『ちびまる子ちゃん』原作40周年を記念して、横浜赤レンガ倉庫がコラボ企画を実施。
館内ではPOPUPショップの他、各店舗も「ちびまる子ちゃん」に関連したグッズやメニューが展開される。
そして、「ケンエレスタンド 赤レンガ倉庫店」では、『ちびまる子ちゃん 横濱おみやげハンカチ』として全3種類のオリジナルハンカチを、カプセルトイにして限定販売する。
シノワズリをモチーフにしたデザインで、おなじみのキャラクターたちが華やかな衣装に身を包み、思わず笑顔になる愛らしさに仕上がりました。色鮮やかなハンカチは、手にするたびにハッピーな気持ちを運んでくれる。
ココでしか手に入らない、特別な「ちびまる子ちゃん」とのコラボハンカチをぜひGETしよう。
（C）さくらプロダクション
