戦車発明国が30年ぶりの“有人”砲撃試験

「イギリスの装甲車両開発にとって誇らしい瞬間です」

【開発中】これがドイツ製主砲で撃つ「チャレンジャー3」です（写真）

2025年1月20日、イギリス国防省の防衛装備支援機構（DE＆S）は、開発中の「チャレンジャー3」戦車が、砲塔に乗員が搭乗した状態で120mm滑腔砲の実射試験に成功したと発表しました。

開発を担当するラインメタルBAEシステムズランド（RBLS）のマネージング・ディレクター、レベッカ・リチャーズ氏は「この成功は、チャレンジャー3計画がいかに進展しているかを示すものであり、イギリスの装甲車両開発にとって誇らしい瞬間です」とコメントしています。

イギリスが新型戦車砲の実射試験を有人状態で行ったのは、実に30年以上ぶりです。戦車砲の試験には設計の安全性や堅牢性、準備の確実性を確保するため、砲のみの実射、砲塔に装備して遠隔操作による実射などのステップが必要で、有人の砲塔による実射にこぎ着けたことは完成形に大きく近付いたことを示します。これは単なる技術試験の成功以上の意味を持っています。

イギリスは、第一次世界大戦中の1917年に世界で初めて戦車を実戦投入した国です。当時、塹壕戦で膠着した戦況を打破する存在として、戦車はまさに「ゲームチェンジャー」でした。

しかし、その後のイギリス戦車史を振り返ると、必ずしも主導的な立場を維持できたとはいえません。第二次世界大戦期には「歩兵戦車」と「巡航戦車」という独特の区分けにこだわり、一定の合理性はあったものの柔軟性を欠きドイツの「汎用戦車」に後れを取る結果となりました。後世から見れば「なぜそうした設計思想に固執したのか」と首をかしげたくなる事例も少なくありません。こうした独自のこだわりは、しばしば「英国面」とも揶揄されています。

21世紀の戦場でゲームチェンジャーとなったのは、無人機（ドローン）です。「戦車はもう不要ではないか」という議論も再燃しています。それでもイギリスは、チャレンジャー3という戦車を開発しています。その背景には、戦車という兵器が持つ象徴的な抑止力、そしてイギリスの政治・経済・安全保障政策が複雑に絡み合っています。

中身はドイツ製!? “英国面”がチラつく事情

チャレンジャー3は新規設計された戦車ではありません。既存のチャレンジャー2をベースにした近代化改修プログラムです。最大の変更点は、主砲を従来のライフル砲から120mm滑腔砲に換装したことです。これにより、NATO標準戦車砲弾薬との互換性を確保し、威力と運用上の柔軟性が大きく向上します。

さらに、最新の光学・電子照準システム、モジュラー装甲、アクティブ防護システム（APS）の採用も予定されており、デジタル化による戦闘力向上が図られています。

もっとも、ロシア・ウクライナ戦争を受けてNATO諸国が戦車戦力を急速に増強している現状と比べると、チャレンジャー3の歩みは決して速いものではありません。

計画は2000年代初頭に始まり、初期運用能力（IOC）は2027年を目標としていますが、量産スケジュールは依然として不透明です。改修されるのも既存の148両のみで、数的に十分かどうかも議論が分かれます。

イギリス陸軍の機甲戦力近代化計画で、チャレンジャー3は重旅団戦闘チームを構成する中核とされています。

そしてもう一つの構成要素が、新型装甲車「エイジャックス」です。しかしこちらは、騒音や振動による健康被害の懸念から試験停止に追い込まれ、遅延とコスト増、設計瑕疵問題が深刻化しています。

エイジャックスプログラムは、イギリスの防衛装備品調達が抱える「どうしてこうなった」という「英国面」を象徴しています。過度なこだわりと複雑な利害関係が絡み合い、時間と資金が浪費されていく典型例です。機甲戦力近代化計画の進捗は予断を許しません。「救い」といえるのは、チャレンジャー3がエイジャックスのように最新技術を欲張りすぎず、実績ある既存車体の改修という比較的安全な道を選んだ点でしょう。

欧州では、ドイツの「レオパルト2」が事実上の標準戦車として存在感を高めています。それでもイギリスが国産のチャレンジャー3にこだわる理由は、単なる伝統や矜持だけではありません。NATOとの相互運用性を確保しながら独自の抑止力を維持すること、国内防衛産業と技術基盤や雇用を守ること――こうした思惑が重なっています。

イギリスは2004年に戦車製造ラインを閉鎖しており、チャレンジャー3は最先端の戦車ではありません。それでもなお新しい戦車砲が一発の砲声を響かせました。「イギリス戦車の時代はまだ終わっていない」ことを宣言しているようにも見えます。

しかしその「誇らしい瞬間」を実現した戦車砲は、ドイツのラインメタル製でした。そこにイギリス戦車の黄昏が凝縮されているようにも見えます。