今年は値上げかもしれん…。iPhoneのメモリ、仕入れ値100％アップらしいよ
ば、倍じゃないですか…。
と言うべきか、倍で収まって良かったね。というべきかはわかりません。また、企業間のお話なので、どこまで正確なのか？も謎。
そのうえで聞いてほしいのですが、メモリ価格の影響がいよいよ出るかもしれません。
メモリ高騰の影響でiPhone値上げ？
韓国のDealsiteの報道によると、Apple（アップル）は現在生産中のiPhone 17用のLPDDR5Xメモリチップを製造するSamsung（サムスン）と、今年上半期のメモリの納入量を交渉。Appleはサムスンが提案する100％の値上げを即座に受け入れたと報じています。
メモリ仕入価格、倍ですか…。こええ…。
となりますが、記事によるとSamsungは当初60％の値上げを計画していたそうな。100％になった経緯はわかりませんが、世界的に続く極度のメモリ供給不足に対して、Appleはかなり本腰入れた供給対策を講じているとも考えられますね。
製品を作りたいけど、メモリが無いから作れない。という最悪のシナリオよりも、メモリが倍額でも安定して作れる方がいい。という判断なのかも。
iPhone 18は値上げしないという報道もあったけど…
ここで気になるのがiPhoneの価格変動。
現行のiPhone 17シリーズが急に値上がる。とかは無いと思います（無いと信じたい）。また、今秋のiPhone 18シリーズに関しても、著名アナリストがiPhone 18は価格据え置きを予想していますね。
著名アナリストはiPhone 18 Pro価格据え置きと予想（ドル建で）
メモリ不足って市場全体のニーズの話、いわゆるAI特需の結果でもあるので、急に値下がることはないんですよね。
Appleもそれをわかったうえで、100％アップも男気即決！なコスト管理をしているわけです。でも、iPhoneもまた、今後も続いていく機器なので、企業努力で吸収しきれない時がいつか来るはず。
僕は正直、iPhone 18のタイミングを警戒しています。さすがにメモリの値上がりが早すぎるよ…。
Source: Dealsite via MacRumors
GIZMODO テック秘伝の書