ば、倍じゃないですか…。

と言うべきか、倍で収まって良かったね。というべきかはわかりません。また、企業間のお話なので、どこまで正確なのか？も謎。

そのうえで聞いてほしいのですが、メモリ価格の影響がいよいよ出るかもしれません。

メモリ高騰の影響でiPhone値上げ？

韓国のDealsiteの報道によると、Apple（アップル）は現在生産中のiPhone 17用のLPDDR5Xメモリチップを製造するSamsung（サムスン）と、今年上半期のメモリの納入量を交渉。Appleはサムスンが提案する100％の値上げを即座に受け入れたと報じています。

メモリ仕入価格、倍ですか…。こええ…。

となりますが、記事によるとSamsungは当初60％の値上げを計画していたそうな。100％になった経緯はわかりませんが、世界的に続く極度のメモリ供給不足に対して、Appleはかなり本腰入れた供給対策を講じているとも考えられますね。

製品を作りたいけど、メモリが無いから作れない。という最悪のシナリオよりも、メモリが倍額でも安定して作れる方がいい。という判断なのかも。

iPhone 18は値上げしないという報道もあったけど…

ここで気になるのがiPhoneの価格変動。

現行のiPhone 17シリーズが急に値上がる。とかは無いと思います（無いと信じたい）。また、今秋のiPhone 18シリーズに関しても、著名アナリストがiPhone 18は価格据え置きを予想していますね。

著名アナリストはiPhone 18 Pro価格据え置きと予想（ドル建で）

メモリ不足って市場全体のニーズの話、いわゆるAI特需の結果でもあるので、急に値下がることはないんですよね。

Appleもそれをわかったうえで、100％アップも男気即決！なコスト管理をしているわけです。でも、iPhoneもまた、今後も続いていく機器なので、企業努力で吸収しきれない時がいつか来るはず。

僕は正直、iPhone 18のタイミングを警戒しています。さすがにメモリの値上がりが早すぎるよ…。

Source: Dealsite via MacRumors