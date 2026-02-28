ロバート馬場、えのきがホタテに…1人前130円“ご飯泥棒”「ガリバタエノキ」に反響「おいしそう！」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「えのきがホタテに化けた… 【1人前130円！ガリバタエノキ】香りだけで白米消えるご飯泥棒レシピ」と題した動画をアップした。
【動画】えのきがホタテに…1人前130円“ご飯泥棒”「ガリバタエノキ」
概要欄では「今回はえのきがホタテに化けちゃう！？「ガリバタえのき」を作りました。1人前約130円とお財布にも優しく、ご飯も進むレシピなので、夕食のおかずにぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「もうホタテ！」「余計な洗い物を作らないところがいい」「おいしそう！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】えのきがホタテに…1人前130円“ご飯泥棒”「ガリバタエノキ」
概要欄では「今回はえのきがホタテに化けちゃう！？「ガリバタえのき」を作りました。1人前約130円とお財布にも優しく、ご飯も進むレシピなので、夕食のおかずにぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「もうホタテ！」「余計な洗い物を作らないところがいい」「おいしそう！」などといった感想が相次いで寄せられている。