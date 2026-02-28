全部1650円以下！アツギのスヌーピー柄ハーフトップ・ステテコ・カプリパンツを一挙紹介
レッグウェア・インナーウェアメーカー「アツギ」から、スヌーピーたちをフィーチャーしたPEANUTSデザインのハーフトップ、カプリパンツ、ステテコが登場。2026年春夏シーズンの新作として、アツギオンラインショップおよび全国の店頭にて発売中だ。
【画像】アツギのPEANUTSデザインアイテムをもっと見る
■カップ裏メッシュで夏も快適！「ハーフトップ」(1650円)
まずはリラックスタイムにぴったりなハーフトップから。レーヨンポリエステル天竺素材のやわらかな肌触りに加え、カップ裏はメッシュ仕様になっているため、汗ばむ季節も蒸れにくいのがうれしい。
カラーは3色展開で、それぞれプリントデザインが異なる。アイボリーは、スヌーピーとチャーリー・ブラウンがアイスクリームを楽しむ姿がちりばめられた総柄。ネビーはボーダーにスヌーピーのワンポイントが映えるマリンテイスト、ブルーはスヌーピーが大きくプリントされたシンプルなデザインで、どれも後述のカプリパンツと合わせやすい。
なお、オンラインショップではアイボリーがすでに在庫切れの状態。気になる人は店頭もあわせてチェックしてみて。
■ ゆったりシルエットが◎「7分丈カプリパンツ」(1650円)
続いては、おうちでのリラックスタイムにぴったりの7分丈カプリパンツ。こちらもレーヨンポリエステル天竺素材を使用しており、肌あたりのよさは折り紙付き。細身のシルエットながらゆったりとした着心地で、長時間履いていてもストレスフリーだ。
カラーは3色。グレーにはサーフボードを乗りこなすスヌーピーとウッドストックがプリントされ、夏らしさ満点。サックスはスヌーピーの足跡(パウ)モチーフが全体にちりばめられたポップな仕上がりに。そしてブルーは、ハートの中にスヌーピーのシルエットが浮かぶキュートなデザインで、まるで北欧テキスタイルのような洗練された雰囲気が漂う。
キャラクターものでありながらどこか大人っぽい印象なので、ちょっとしたお買い物やゴミ捨てにもそのまま出かけられそう。ハーフトップとのセットアップもおすすめ。
■ 綿100パーセントでサラサラ！選べる全5柄の「7分丈ステテコ」(1650円)
素材にこだわりたい人には、綿100パーセントの楊柳クレープ生地を使った7分丈ステテコをおすすめしたい。生地表面の細かな凸凹が肌への接地面を減らしてくれるから、べたつきやすい夏でもサラサラの着心地が続く。
柄のバリエーションは今回のラインナップで最多の全5種類。マリンルックのスヌーピーたちがにぎやかなグレージュ、千鳥格子がクラシカルなミント、南国ムード漂うオレンジに、爽やかなドットのネビー、そして宇宙飛行士スヌーピーが星座の中を漂うブラックと、どれにしようか迷ってしまいそうなラインナップだ。
こちらもオンラインでは一部カラー・サイズが品切れとなっているので、お目当ての柄がある人はお早めに！
■ 真夏にうれしい5分丈タイプも！「5分丈ステテコ」(1430円)
「7分丈だとちょっと暑い…」という人には、より涼しく過ごせる5分丈タイプもラインナップ。素材は7分丈と同じ綿100パーセントの楊柳クレープ生地で、柄も全5種類が共通している。
価格は今回紹介する中で最もお手頃な1430円。まずはステテコのはき心地を試してみたいという人も、気軽に手に取れる一枚だ。
すべて1430円〜1650円という手に取りやすさながら、スヌーピーと仲間たちの愛らしいデザインが存分に楽しめる今回のラインナップ。綿100パーセントのサラサラ素材にレーヨン混のやわらかな着心地と、機能面もしっかり夏仕様になっている。おうち時間をちょっとアップグレードしたいスヌーピーファンは、ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
