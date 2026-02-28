上下スウェットでおしゃれ！【GU】40・50代はこう着たい♡「こなれ見えコーデ」

スポーティのトレンドから、スウェットアイテムの人気は今季も続く予想。カジュアルなスウェットを、ミドル世代はどう着こなす？ 今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによる「こなれ見えコーデ」を解説！ モノトーンでまとめることで、上下スウェットとは思えないスタイリッシュな雰囲気に仕上がります。ぜひ真似してみて。

黒のコートで引き締めて大人顔コーデに

スポーティーなフルジップパーカーに、トレンド感のあるバギーシルエットのスウェットパンツを合わせたラフなコーデ。リラクシーな雰囲気を引き締めるなら、シックな黒のコートで大人顔に引き寄せてみて。モノトーンの配色で地味見えしないように、レオパード柄のシューズを投入して華やぎをプラスするのもマネしたいポイント。

ボーダーTで爽やかなアクセントを

アウター不要の時季になれば、スウェットアイテムを主役に。パーカーとスウェットパンツのシンプルなワンツーもいいけれど、シャレ感を加えるならスタッフのMegumiさんのようにボーダーTをインナーにプラスしてみて。ヒップまで隠れるオーバーサイズのTシャツなら、ボーダーをしっかり見せつつ体型カバー役にもなってくれます。パンツは黒を選んで引き締めるのも、大人っぽく仕上げるコツ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。